Dortmund goleia Eintracht Frankfurt e toma liderança do Bayern na Bundesliga

O Borussia Dortmund goleou o Eintracht Frankfurt por 4 a 0 no Westfalenstadion neste sábado, e assumiu a liderança da Bundesliga com um ponto à frente do Bayern de Munique, que foi derrotado pouco antes pelo Mainz (3-1) fora de casa.

A cinco rodadas do fim do campeonato, o Borussia Dortmund ocupa a liderança da tabela com 60 pontos, contra os 59 do Bayern, campeão das últimas dez edições do campeonato alemão.

