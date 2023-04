Bayern toma virada do Mainz e pode perder liderança da Bundesliga para o rival Dortmund

O Campeonato Alemão pode ter um novo líder ao final da 29ª rodada. Isso porque o Bayern de Munique foi derrotado pelo Mainz por 3 a 1, fora de casa, e o rival Borussia Dortmund pode ultrapassar os bávaros na tabela.

O Bayern abriu o placar com gol de Sadio Mané aos 29 minutos de jogo. O lateral João Cancelo recebeu aberto pela esquerda, cortou para o meio do campo e deu um cruzamento certeiro para Mané, que só teve o trabalho de cabecear para o fundo da rede.

Na segunda etapa, o Mainz cresceu na partida e buscou a reação. Aos 20 minutos, após bate e rebate na área, Lee Jae-Sung chutou e o goleiro Sommer fez a defesa. Entretanto, o centroavante Ajorque ficou com o rebote e marcou o gol de empate.

Na sequência, o Bayern de Munique sentiu o baque e tomou mais um gol. Aos 27 minutos, em contra-ataque, o meia Leandro Barreiro recebeu na área e tocou na saída do goleiro para virar o placar.

Aos 34, o lateral espanhol Áaron Martín avançou pelo lado esquerdo e arriscou um chute forte cruzado, que tirou as chances de defesa de Yan Sommer, fechando a vitória por 3 a 1 do Mainz.

Com o resultado, o Bayern de Munique estaciona com 59 pontos na tabela e segue com a sequência negativa de quatro jogos sem vitórias em todas as competições. O vice-líder Borussia Dortmund pode alcançar os 60 pontos se vencer o Frankfurt.

Já o Mainz sobe para a sexta colocação da Bundesliga, com 45 pontos, e entra na zona de classificação para a Liga Europa, ultrapassando o Bayer Leverkusen, que ainda joga na rodada.