Barcelona vence Chelsea e larga em vantagem na semifinal da Champions League feminina

Na manhã deste sábado, 22, o Barcelona derrotou o Chelsea por 1 a 0, pela partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões feminina. Jogando em Stamford Bridge, na Inglaterra, a atacante norueguesa Caroline Hansen fez o gol da vitória.

O Barça abriu o placar do duelo logo aos quatro minutos. Hansen disparou pela direita, trouxe a bola para o meio e arriscou um chute de fora da área. Sem chances de defesa para a goleira do Chelsea, a bola só parou no fundo da rede.

Mesmo fora de casa, a equipe espanhola teve o domínio da partida e quase ampliou com um cabeceio de Marta Torrejón, que parou no travessão. Entretanto, o Barcelona viu sua lateral titular Lucy Bronze sair de campo por lesão e pode ser desfalque na volta.

O próximo encontro entre as equipes será nesta quinta-feira, na Espanha. Portanto, o Barça larga com a vantagem de um gol para o jogo de volta e um empate classifica a equipe para a final da Champions League feminina.

