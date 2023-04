Inter empata com Benfica e pega rival Milan nas semifinais da Champions League

Equipe italiana aproveita vantagem do jogo de ida, fica no 3 a 3 com portugueses dentro de casa e avança para disputar clássico nacional na próxima fase

Nesta quarta-feira, 19, a Internazionale recebeu o Benfica pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, empatou em 3 a 3 e se classificou para as semifinais da competição.



Nicolò Barella, Lautaro Martínez e Joaquín Correa marcaram para o clube italiano e Fredrik Aursnes, António Silva e Petar Musa fizeram os gols do time português. Na ida, a Inter já tinha batido o Benfica por 2 a 0.

A Internazionale agora enfrentará o seu grande rival, Milan, nas semifinais da Champions League. A primeira partida será no próximo dia 9 de maio, com horário ainda a ser definido, com mando do Milan.

O próximo compromisso da Inter será pelo Italiano contra o Empoli, no domingo, 23, às 7h30min (de Brasília), fora de casa. Já o Benfica agora enfrenta o Estoril pelo Campeonato Português, também no domingo, às 14 horas, em casa.

O jogo

Mesmo com a vantagem do jogo de ida, a Internazionale não entrou em campo para se defender e esperar o Benfica. Após um começo de jogo truncado e com poucas chances, Nicolò Barella abriu o marcador aos 14 minutos para a equipe italiana em um lindo chute no ângulo direito do goleiro Vlachodimos.

Após o gol, o Benfica partiu para cima e começou a pressionar o adversário, forçando Onana a fazer grandes defesas para tentar manter o placar em 1 a 0 até o intervalo. No entanto, o bloqueio foi furado aos 37 minutos após cabeceio firme de Fredrik Aursnes, que deixou tudo igual no placar.

O segundo tempo começou equilibrado mais uma vez, mas com o Benfica ficando mais no campo de ataque para correr atrás do prejuízo. No entanto, o clube português não conseguiu criar tantas chances perigosas e viu a Inter ser mais eficiente. Aos 20 minutos da etapa final, Lautaro Martínez colocou o time italiano à frente mais uma vez e essencialmente classificou a Inter.

Antes do apito final, Joaquín Correa ainda ampliou o placar para a equipe italiana aos 33 minutos. Nos últimos instantes, o Benfica diminuiu com António Silva aos 42 e empatou com Petar Musa aos 49, mas já era tarde demais para uma reação dos visitantes.

