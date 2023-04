Haaland marca, City elimina Bayern e revê Real Madrid na Champions League

Com gol do atacante norueguês, time inglês aproveita vantagem, garante classificação com empate em 1 a 1 e reencontra espanhóis

O Manchester City confirmou a vaga para a semifinal da Liga dos Campeões. Após vencer o Bayern de Munique por 3 a 0, na ida, os comandados de Pep Guardiola empataram com os alemães por 1 a 1, fora de casa, na Allianz Arena. Durante a partida, Haaland chegou a peder pênalti, mas, na segunda etapa, marcou o tento da vitória.

Com o resultado, os ingleses terão uma “revanche” contra o Real Madrid. Na mesma fase do torneio, na temporada passada, o clube foi eliminado depois de sofrer dois gols no fim do segundo confronto e, na sequência, perder na prorrogação.

Antes, o City concentra as suas atenções na disputa da Copa da Inglaterra. O clube enfrenta o Sheffield United, pela semifinal do torneio, neste sábado, 22, às 12h45min (de Brasília), em Wembley.

Do outro lado, o Bayern de Munique volta a campo para encarar o Mainz 05 na mesma data, às 10h30min, fora de casa, no Mewa Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Neste momento, o clube está na liderança, com 59 pontos, dois a mais que o Borussia Dortmund, segundo colocado.

O jogo

Em desvantagem, o Bayern de Munique pressionava e deixava espaço para serem explorados pelo Manchester City. Aos 16 minutos, Sané ganhou na velocidade de Stones e ficou cara a cara com Ederson, mas tirou demais do goleiro.

Pouco tempo depois, o Upamecano parou contra-ataque de Haaland com falta e acabou expulso. Porém, em revisão, o VAR anulou o cartão porque o norueguês estava impedido. Os alemães chegaram com perigo em outras duas oportunidades, mas, em ambas, faltou pontaria.

Após toque de mão de Upamecano, o árbitro marcou pênalti para o City. Porém, Haaland isolou a cobrança de pênalti. No final da primeira etapa, Coman finalizou e Ederson apareceu novamente. Na sequência, Choupo-Moting desperdiçou uma chance clara de tirar o zero do placar.

Assim como na primeira etapa, o Bayern permanecia pressionando. Contudo, a primeira oportunidade foi do Haaland, que chutou para tranquila defesa de Sommer. Pouco tempo depois, o ponta francês fez boa jogada e obrigou Ederson a intervir novamente. No contra-ataque, o centroavante do City finalizou e abriu o marcador.

Após o gol, os mandantes ainda tentaram, mas não conseguiram levar perigo à meta dos comandados de Pep Guardiola. A equipe até balançou as redes, mas o impedimento foi marcado. No fim, Kimmich converteu pênalti e empatou o jogo.

