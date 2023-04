Premier League: com dois de Haaland, City vence Leicester e pressiona Arsenal

Camisa 9 balança as redes duas vezes em triunfo por 3 a 1, chega a 32 gols no Campenato Inglês e mantém time de Pep Guardiola firme na briga pelo título

Neste sábado, 15, o Manchester City bateu o Leicester por 3 a 1, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, ocorrida no King Power Stadium. Stones e Erling Haaland (duas vezes) marcaram para o City, enquanto Iheanacho descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o City se manteve na segunda posição do Inglês, mas reduziu a diferença para o líder Arsenal, chegando aos 70 pontos, três atrás da equipe de Arteta, que vai a campo neste domingo, 16, contra o West Ham. Vale lembrar que, ao final da rodada, os comandados de Pep Guardiola ainda terão um jogo a menos em relação a seus rivais.

Do outro lado, o Leicester se manteve na vice-lanterna da competição, com 25 pontos. A equipe pode terminar a rodada na lanterna do Inglês, já que está apenas a dois pontos de distância do Southampton, que ainda joga.

O Manchester City volta a campo na próxima quarta-feira, 19, às 16 horas (de Brasília), em partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Na ida, os ingleses venceram por 3 a 0 e, por isso, têm a classificação à semifinal bem encaminhada.

Já o Leicester, no sábado, 22, às 11 horas, enfrenta o Wolverhampton, pela 32ª rodada da Premier League, em partida que ocorre no King Power Stadium.

O jogo

Aos 4 minutos, Stones aproveitou sobra de bola de escanteio e mandou uma bomba de fora da área para abrir o placar para o City. Aos 10, Jack Grealish cruzou para o meio da área e a bola bateu no braço de Ndidi. Após revisão do lance, o árbitro marcou o pênalti.

Na cobrança, Erling Haaland chutou rasteiro no canto esquerdo de Iversen e ampliou o marcador para os visitantes. O norueguês aprontou mais uma vez aos 24, quando recebeu de De Bruyne, invadiu a área e tocou por cima do goleiro, marcando o terceiro do City, o seu segundo na partida.

Esse foi o 32º tento de Haaland, que, por isso, igualou-se a Mohamed Salah, do Liverpool, como o maior artilheiro de uma única temporada da história da Premier League.

No segundo tempo, aos 10 minutos, Grealish recebeu em cobrança de escanteio e, de voleio, mandou por cima do gol. Aos 30, Maddison cobrou escanteio e Souttar cabeceou para a defesa de Ederson. O arqueiro brasileiro deu rebote que encontrou Iheanacho, que descontou para os donos da casa.

Aos 40, Maddison invadiu a área e chutou no canto do gol, mas viu Ederson fazer bela defesa e evitar o segundo gol do Leicester. Já nos acréscimos, Iheanacho recebeu belo passe de Maddison e mandou na trave. Dessa forma, a partida acabou em triunfo do City por 3 a 1.

