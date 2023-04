Messi e Mbappé marcam, PSG vence e abre nove pontos na liderança do Francês

Com gols das estrelas, Paris Saint-Germain bate Lens por 3 a 1 no Parque dos Príncipes e amplia vantagem na ponta da classificação

Neste sábado, 15, o Paris Saint-Germain recebeu o Lens em duelo de líderes no Campeonato Francês. Pela 31ª rodada, as equipes se enfrentaram no Parque dos Príncipes, em Paris, e os donos da casa venceram por 3 a 1, com gols de Mbappé, Vitinha e Lionel Messi. Frankowski, de pênalti, diminuiu para os visitantes, que tiveram Abdul Samed expulso ainda no primeiro tempo.

Assim, o PSG abre ainda mais vantagem na disputa pelo título nacional. Agora, a equipe soma 72 pontos e está nove à frente do adversário. Além disso, encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas do time de Lens.

Atual campeão, o clube parisiense busca o 11º título de sua história para, assim, se isolar como maior vencedor da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na próxima rodada, portanto, o PSG visita o Angers, às 16 horas (de Brasília) de sexta-feira, 21, no Stade Raymond Kopa, em Angers (FRA). Na tarde seguinte, também a partir das 16 horas, o Lens recebe o Monaco, no Stade Félix-Bollaert, em Lens (FRA).

O jogo

Com apenas o Campeonato Francês para disputar até o fim da temporada 2022/23, o PSG começou o jogo em cima para buscar o resultado diante de sua torcida. Logo aos 18 minutos, o volante Abdul Samed pisou no tornozelo de Hakimi para matar o contra-ataque e recebeu o cartão vermelho direto, facilitando a vida dos donos da casa na partida.

Aos 30, após triangulação com Messi e Vitinha, Mbappé recebeu do meia português na entrada da área e chutou no canto esquerdo do goleiro Samba para abrir o marcador no Parque dos Príncipes.

Sei minutos mais tarde, Vitinha recebeu na intermediária após cobrança de escanteio curto, avançou e bateu forte, da meia-lua, para ampliar a vantagem no placar.

Ainda antes do fim do primeiro tempo, aos 39, foi a vez de Lionel Messi balançar as redes. O craque argentino driblou o marcador na intermediária e tocou para Mbappé, que devolveu de calcanhar na área para o camisa 30 chutar de primeira cruzado e anotar o terceiro do PSG.

Na volta do intervalo, aos 12 minutos, Fabián Ruiz tentou afastar cobrança de escanteio na área, mas acabou cabeceando a bola no próprio braço. O árbitro, então, assinalou a penalidade máxima, confirmada pelo VAR. Na cobrança, o lateral Frankowski deslocou Donnarumma e diminuiu para o Lens.

Tags