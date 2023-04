Ex-Flamengo, Diego Alves rescinde contrato com clube espanhol sem jogar

Neste sábado, 15, o Celta de Vigo anunciou que chegou a um acordo com o goleiro Diego Alves para a rescisão do contrato. Ex-Flamengo, o jogador de 37 anos assinou com o clube espanhol em fevereiro, mas sofreu lesão durante os treinamentos e não estreou.

"O clube agradece a Diego o envolvimento e dedicação nestes meses, desejando-lhe toda a sorte nos seus novos desafios profissionais e uma rápida recuperação da lesão", escreveu o Celta de Vigo em nota.

Diego Alves deixou o Flamengo ao final da última temporada do futebol brasileiro e se transferiu sem custos ao Celta de Vigo. Com contrato assinado até junho, o goleiro sofreu uma lesão no joelho e não chegou a entrar em campo pela nova equipe.

Apesar desta passagem frustrada pelo Celta, Diego Alves ainda mantém um legado no futebol europeu. O brasileiro ainda é o recordista de pênaltis defendidos no Campeonato Espanhol, com 25 cobranças salvas. Diego vestiu as camisas de Valencia e Almería.

O goleiro foi contratado em 2017 pelo Flamengo após passar mais de dez anos na Espanha. No clube rubro-negro, Diego Alves atuou em 186 partidas, vestiu a faixa de capitão e participou das conquistas de duas Copa Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

