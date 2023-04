Brasil bate Alemanha em amistoso preparatório para a Copa do Mundo feminina

Nesta terça-feira, 11, a Seleção Brasileira feminina venceu a Alemanha por 2 a 1, em amistoso no Max-Morlock-Stadion, em Nuremberg, na Alemanha. A partida serviu de preparação dos países para a Copa do Mundo feminina. Ary Borges e Tamires garantiram a vitória canarinho.

O Brasil volta a vencer depois de três partidas, sendo uma delas a Finalíssima contra a Inglaterra, disputada na última quinta-feira, 6. Já a Alemanha perdeu pela primeira vez desde julho do ano passado, quando ficou com o vice-campeonato da Eurocopa Feminina, contra a Inglaterra.

Na Copa, as duas seleções jogam no dia 24 de julho, quando estreiam pela Copa do Mundo Feminina, disputada na Austrália e Nova Zelândia. O Brasil estreia contra o Panamá, às 8 horas, no Estádio Hindmarsh, em confronto pelo Grupo F. Do outro lado, a Alemanha enfrenta o Marrocos, às 5h30min, no Melbourne Rectangular Stadium, em partida pelo Grupo H.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro gol do jogo saiu aos dez minutos do primeiro tempo. A atacante Gabi Nunes recebeu bom lançamento na área e dividiu a bola com a goleira alemã Ann-Katrin Berger. No rebote, a capitã Tamires aproveitou o gol aberto para abrir o placar para o Brasil. Depois do gol, a Seleção Brasileira recuou e viu a Alemanha ter mais posse de bola e oferecer perigo. As brasileiras conseguiram segurar a pressão e aproveitaram as oportunidades que tiveram.

Em jogada ensaiada aos 37 minutos, Ary Borges cobrou escanteio curto para Kerolin, que recebeu de volta e cruzou na área. A bola passou por todo mundo, surpreendeu a goleira adversária e entrou no canto esquerdo para ampliar a vantagem brasileira.

Na segunda etapa o confronto ficou mais equilibrado. A Alemanha voltou mais agressiva e a equipe comandada por Pia Sundhage ficou na defensiva, aproveitando chances de contra-ataque. Com a insistência das alemãs e em um apagão defensivo do Brasil aos 49 do segundo tempo, Lea Schüller recebeu a bola na área e finalizou para boa defesa de Lelê, mas, no rebote, Jule Brand descontou. Sem tempo de reação de ambos os lados, a partida acabou em 2 a 1 para o Brasil.

Tags