Alaba exalta entrosamento entre Vinícius Jr. e Benzema: "É uma sorte tê-los"

Os atacantes Karim Benzema e Vinícius Júnior vem fazendo a diferença para o Real Madrid nas últimas partidas. Antes do confronto contra o Chelsea, o zagueiro Alaba elogiou a combinação entre o francês e o brasileiro durante entrevista coletiva nesta terça-feira.

"Eles são uma ótima dupla, você pode ver isso em todos os treinos e em todos os jogos. Como eles jogam bem juntos em campo. É uma sorte tê-los. Além disso, Karim é um grande líder e ajuda os jogadores mais jovens como Vini", afirmou.

Os dois juntos são responsáveis por 46 dos gols do Real nesta temporada, com 25 para Benzema e 21 para Vini. Na Champions League, o ponta brasileiro é quem anda sendo mais decisivo, com seis bolas na rede até aqui.

Alaba também comentou sobre a continuidade do técnico Carlo Ancelotti no comando do time. O austríaco defendeu o trabalho do italiano, que está sendo especulado como futuro treinador da Seleção Brasileira e tem seu futuro na equipe de Madrid incerto.

"Ele é um grande treinador, já mostrou muitas vezes o quanto é bom. Ele sabe como ter sucesso. Estamos muito felizes em tê-lo e gostaríamos que continuasse", disse.

Normalmente atuando pelo lado esquerdo da defesa, Alaba deve ser utilizado como zagueiro no duelo desta quarta-feira contra o Chelsea, pela Champions League. A partida, válida pela ida das quartas de final, acontecerá no Santiago Bernabéu, às 16 horas (de Brasília).

