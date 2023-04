Champions League: Haaland se recupera de lesão e deve reforçar City contra o Bayern

Camisa 9 do time inglês voltou a treinar com o restante do elenco após lesão na virilha e deve estar à disposição para duelo contra os alemães, na próxima terça-feira, 11

As atividades desta quarta-feira, 5, no Manchester City tiveram um grande reforço. O atacante Erling Haaland voltou a treinar em campo com o restante do elenco após se recuperar de uma lesão na virilha, sofrida no dia 18 de março, contra o Burnley, em duelo pela Copa da Inglaterra.

Com a volta do atleta de 22 anos, é provável que o técnico Pep Guardiola volte a relacionar seu artilheiro na partida de sábado, 8, contra o Southampton. O norueguês perdeu o último jogo do clube, contra o Liverpool, além de não ter defendido a sua seleção na última data Fifa.

A recuperação de Haaland vem a menos de uma semana do confronto contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League. A equipe de Manchester enfrentará os alemães já na terça-feira, 11, em casa.

Em sua última partida no torneio, o camisa 9 marcou cinco vezes contra o Leipzig e igualou o recorde de Messi e Luiz Adriano, tornando-se um dos jogadores que fez mais gols em um único jogo da competição continental.

Contratado na metade de 2022, Haaland não teve grandes dificuldades em se adaptar ao futebol inglês. Só na Premier League, o centroavante soma 28 tentos e cinco assistências em somente 26 atuações.

