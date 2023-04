Bayern atropela rival Dortmund em jogo decisivo da Bundesliga e assume liderança

Na Allianz Arena, o Bayern de Munique recebeu o Borussia Dortmund neste sábado e venceu a "final antecipada" do Campeonato Alemão por 4 a 2. As duas equipes estavam separadas por um ponto na ponta da tabala e, com a vitória contra o rival, os bávaros assumiram a liderança.

Goleiro Gregor Kobbel marcou contra e Thomas Muller fez dois no primeiro tempo. Na etapa final, Kingsley Coman ampliou, e Emre Can e Donyell Malen descontaram. O resultado levou o Bayern de Munique aos 55 pontos no topo da Bundesliga, dois a mais que o Dortmund. A partida também marcou a estreia do treinador Thomas Tuchel no comando bávaro.

O jogo

Os primeiros minutos de jogo foram equilibrados até que, aos 12 minutos, o zagueiro Upamecano fez um lançamento do campo de defesa, o goleiro Kobbel saiu da área e furou o chute. A bola passou com um pequeno desvio e só parou no fundo da rede para abrir o placar para o Bayern.

A partir da falha do goleiro, o Borussia Dortmund perdeu confiança e deixou o adversário dominar a partida. Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, De Ligt cabeceou e Muller apareceu na segunda trave para mandar no gol.

Aos 22 minutos, Dortmund tentou sair jogando na defesa, errou a saída de bola e Leroy Sané arriscou de fora da área. Autor do "frango" no primeiro gol, Kobbel espalmou para o lado, mas entregou nos pés de Muller para ampliar e marcar o terceiro.

Na volta do intervalo, o treinador do Borussia Dortmund, Edin Terzić, fez mudanças na equipe em busca de uma reação. Apesar de conseguir trocar mais passes, os visitantes não ameaçaram o Bayern de Munique, que fez o quarto gol em um contra-ataque puxado por Sané. O ponta alemão achou belo passe para Coman invadir a área e tocar para o gol aos cinco minutos.

Aos 13 minutos, Choupo-Mouting recebeu passe de cobertura, dominou de peito e chutou de voleio para marcar um golaço, mas foi anulado por impedimento. Aos 25 minutos, Jude Bellingham sofreu pênalti de Serge Gnabry e Emre Can acertou a cobrança para diminuir a desvantagem.

Nos minutos finais, Gnabry chegou a marcar belo gol de cobertura, mas também foi anulado por posição irregular. Aos 44 minutos, Donyell Malen fez tabela com Raphael Guerreiro e o holandês acertou chute de primeira no canto do goleiro Yan Sommer, fechando o placar por 4 a 2.

Outras partidas da Bundesliga neste sábado

Schalke 04 0 x 3 Bayer Leverkusen



Union Berlin 3 x 0 Stuttgart



Wolfsburg 2 x 2 Augsburg



Freiburg 1 x 1 Hertha Berlin



RB Leipzig 0 x 3 Mainz 05