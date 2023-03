Mbappé quer jogar no Real Madrid em 2024 e se oferece ao clube espanhol, diz jornal

O camisa 10 e campeão do mundo com a seleção francesa renovou com o PSG na última temporada após uma longa negociação, na qual o jogador recusou o Real Madrid mais de uma vez

O francês Kylian Mbappé está decidido em realizar o sonho de jogar no Real Madrid em 2024, quando o contrato dele com o Paris Saint-Germain acabar. O jogador até se ofereceu ao clube espanhol, segundo informação do jornal AS.

Percebendo que a conquista da Champions League pelo PSG está cada vez mais longe, devido aos constantes fracassos da equipe francesa, Mbappé não deseja continuar em Paris. O vínculo dele possui uma cláusula contratual que o libera ao fim da próxima temporada, caso sua equipe não ganhe a Liga dos Campeões.

Segundo pessoas próximas ao jogador de 24 anos, ele mostra-se irredutível em sua decisão de transferir-se para Madrid. O desejo de Mbappé, inclusive, era de ir para a Espanha ainda este ano, mas o PSG não quer liberar o jogador e o Real só tem interesse de contratar o francês quando ele estiver livre no mercado, ao fim de seu contrato.

Após ter se tornado o maior artilheiro da história do PSG com 202 gols, Mbappé tem reunião marcada com a diretoria do clube para expressar oficialmente seu desejo de ir para o Real Madrid. Os dirigentes do time francês já parecem estar certos da saída da estrela da equipe.

O camisa 10 e campeão do mundo com a seleção francesa renovou com o PSG na última temporada após uma longa negociação, na qual o jogador recusou o Real Madrid mais de uma vez. No fim, foi recompensado com um contrato que lhe garante o maior salário do futebol mundial.

Com 31 gols marcados e oito assistências em 33 partidas na temporada, Mbappé viu sua equipe ser eliminada nas oitavas de final da Champions pelo Bayern de Munique. Restando apenas a Ligue 1 em disputa, o líder PSG entra em campo contra o Lyon neste domingo.

