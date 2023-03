Dirigente do Barcelona admite conversas por retorno de Messi

O vice-presidente esportivo do Barcelona, Rafael Yuste, admitiu nesta sexta-feira, 30, que o clube está em contato com o Lionel Messi e seu entorno para tentar repatriar o craque em um futuro próximo. De acordo com o dirigente, o time catalão mantém conversas com o pai do jogador argentino, Jorge Messi.

"Estamos em contato com Messi e adoraríamos que ele voltasse. Leo e sua família sabem do afeto que temos. Claro que eu gostaria que ele retornasse, e certamente muitos torcedores compartilham das minhas palavras. Acho que todas as histórias na vida devem acabar bem, e por isso temos contatos com Messi", disse Yuste durante o lançamento da 10ª edição da Barça Academy World Cup.

O dirigente não deu detalhes sobre as negociações e preferiu pregar respeito ao Paris Saint-Germain, atual clube de Messi. Seu vínculo com a equipe francesa se estende somente até junho desta temporada, e o atleta ainda não tomou uma decisão quanto o seu futuro.

"Vocês já sabem que as conversas existem. O presidente (Laporta) esteve com o pai de Leo, Jorge, e há uma boa relação entre ele. Não há um plano para atacá-lo. Se isso acontecer, será coisa do destino, vamos ver. Agora, é difícil ficar falando de Leo porque não quero que o PSG me interprete mal", declarou.

Xavi comenta possível chegada de Messi

Técnico e ex-jogador do Barcelona, Xavi Hernández também comentou a possível chegada de Messi. O ex-companheiro do argentino não escondeu seu desejo tê-lo novamente no clube, mas ressaltou que este não deve ser o foco do momento.

"Isso depende do Leo. Ele fez de tudo e ganhou tudo no futebol. Se ele quiser voltar, tiver essa vontade, teremos que conversar. Se ele decidir que quer vir, vamos ouvi-lo. Se for assim, serei o primeiro a fazer de tudo para que ele volte. Mas não falaremos mais sobre a próxima temporada. Estamos a um passo de ganhar o título e vocês mudam de assunto", afirmou.

No momento, o Barça lidera o Campeonato Espanhol com 12 pontos de vantagem sobre o rival e segundo colocado, Real Madrid. A equipe culé voltará a campo neste sábado, quando enfrente o Elche, em jogo válido pela 27ª rodada da competição.

Tags