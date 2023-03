Uruguai se aproxima de acerto com o técnico Marcelo Bielsa

O último trabalho do argentino foi sob comando do Leeds United, em que foi fundamental para o retorno e permanência na elite do futebol inglês

Desde o fracasso na Copa do Mundo, a seleção uruguaia segue sem um treinador. Porém, essa espera está perto de acabar, visto que, de acordo com o canal TyC Sports e o jornal do Uruguai Ovación, Marcelo Bielsa está próximo de ser o novo técnico da Celeste.

Após a demissão no Leeds United, da Inglaterra, o argentino segue livre no mercado. Recentemente, o comandante teve reuniões com dirigentes do Conselho Executivo da Associação Uruguai de Futebol (UFA), com as tratativas avançando, mas ainda não houve conversas sobre salário.

Essa não seria a primeira vez de Bielsa treinando uma seleção. Entre 1998 e 2022, esteve à frente da Argentina, com uma medalha olímpica (2004) no currículo e, de 2007 a 2011, treinou o Chile. No Uruguai, o excêntrico técnico teria contrato até o final das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, com uma renovação automática em caso de classificação ao Mundial.

O último trabalho do argentino foi sob comando do Leeds United, em que foi fundamental para o retorno e permanência na elite do futebol inglês. Contudo, após uma sequência negativa, que levou o time à zona de rebaixamento, acabou sacado. Recentemente, negou um convite do Everton, da Inglaterra.

Nos últimos amistosos, Marcelo Broli assumiu como interino, com um empate, frente ao Japão, e uma vitória, contra a Coreia do Sul. Após a eliminação ainda na fase de grupos da Copa do Mundo, Diego Alonso não resistiu a pressão e acabou sendo demitido do cargo.

