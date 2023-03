Sergio Ramos recebe proposta do futebol árabe e pode sair do PSG

O zagueiro Sergio Ramos, após uma primeira temporada de lesões, assumiu a titularidade no Paris Saint-Germain. Porém, o atleta tem vínculo com o clube francês apenas até o meio do ano. Com isso, o próximo destino dele pode ser o futebol árabe, de acordo com o jornal da França L'equipe.

Com a recente ida de Cristiano Ronaldo para o AL-Nassr, o rival da equipe, AL-Hilal, também estaria disposta a fazer uma grande contratação. O nome da vez para isso é o defensor espanhol, que recebeu uma proposta de 30 milhões de euros (R$167 milhões de reais na cotação atual).

Apesar de Sergio Ramos ter ganhado terreno, não é a principal meta de renovação do PSG. O atual melhor do mundo pela Fifa, Lionel Messi, é outro que tem contrato com o time até o meio do ano, além de Mbappé, com quem existe a intenção de ampliar o vínculo por mais uma temporada.

Assim, ainda mais considerando o alto valor da proposta da agremiação árabe, o Paris Saint-Germain não igualará a proposta do AL-Hilal. Peça importante sob o comando de Gaultier, o zagueiro participou de 35 jogos e balançou as redes em duas oportunidades.

Após a eliminação precoce na Liga dos Campeões, resta ao PSG confirmar o favoritismo no Campeonato Francês. Líder isolado do torneio, com 66 pontos, sete de vantagem para o Olympique de Marselha, segundo colocado, o clube encara o Lyon nesse domingo, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes.

