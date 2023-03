Cristiano Ronaldo faz dois e Portugal goleia Liechtenstein na estreia de Roberto Martínez

No primeiro duelo após a Copa do Mundo do Catar, Portugal entrou em campo pelas Eliminatórias para a Eurocopa e venceu a seleção de Liechtenstein por 4 a 0. Cancelo, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo (duas vezes) foram os responsáveis pelos gols no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No confronto que marcou a estreia do técnico Roberto Martinez no comando dos portugueses, a equipe não teve dificuldades para se impor e dominar a partida. As ausências do goleiro Diogo Costa e do zagueiro Pepe, cortados por contusões, não foram sentidas pelo time.

Os dois países estão no grupo J das Eliminatórias. Na segunda rodada, Portugal visitará Luxemburgo, enquanto Liechtenstein receberá a Islândia. Os dois embates acontecerão no próximo domingo (26).

O jogo

A seleção da casa precisou de só oito minutos para abrir o placar. Bernardo Silva cobrou escanteio na área e o goleiro Buchel saiu de soco. Na sobra, Cancelo arriscou de fora e contou com um desvio no meio do caminho para fazer o primeiro gol do jogo.

Cristiano Ronaldo até tentou deixar sua marca no primeiro tempo, mas não conseguiu. Aos 23 minutos, o capitão do time aproveitou a furada do zagueiro Traber e finalizou por cima do gol. Já aos 34, o atacante foi rápido se antecipou ao goleiro depois de outro escanteio. O camisa 7 até conseguiu cabecear, mas a bola acabou indo pela linha de fundo.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, os portugueses conseguiram balançar as redes novamente. Bernardo Silva aproveitou o corte errado da defesa após o cruzamento de João Cancelo e bateu colocado, ampliando a vantagem lusitana.

Três minutos mais tarde, Cancelo foi derrubado na área e deu a oportunidade de Cristiano Ronaldo marcar o seu primeiro gol no jogo. O atleta de 38 anos foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo, sem chances de defesa para Buchel.

Mesmo com 3 a 0 no placar, Portugal continuou no campo de ataque e CR7 se aproveitou disso. Aos 18, em cobrança de falta na entrada da área, o craque acertou um chute forte no canto do goleiro e fez seu segundo no confronto. Buchel até chegou a tocar na bola, mas ela entrou do mesmo jeito.

Confira os resultados dos outros jogos de hoje:

Cazaquistão 1×2 Eslovênia



Itália 1×2 Inglaterra



Bósnia e Herzegovina 3×0 Islândia



Dinamarca 3×1 Finlândia



Eslováquia 0x0 Luxemburgo



Macedônia do Norte 2×1 Malta



San Marino 0x2 Irlanda do Norte