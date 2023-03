Haaland faz três, City goleia Burnley e avança às semifinais da Copa da Inglaterra

Equipe de Pep Guardiola faz 6 a 0 no Etihad Stadium, com três gols do camisa 9, e garante classificação no torneio nacional

Demorou um pouco para deslanchar, mas o Manchester City venceu o Burnley por 6 a 0, na tarde deste sábado, 18, no Etihad Stadium, em jogo único das quartas de final da Copa da Inglaterra. Com isso, a equipe comandada por Pep Guardiola está classificada para a fase semifinal.

Foi o primeiro jogo dos Citizens após o massacre sobre o RB Leipzig, pelas oitavas da Liga dos Campeões, no meio da semana. Haaland, mais uma vez, foi responsável direto pelo placar: fez os três primeiros gols, chegando a 42 na temporada. Julian Álvarez (duas vezes) e Palmer fecharam a conta.

Agora, o time terá um tempo até seu próximo compromisso, por conta da Data Fifa da próxima semana. O City voltará a campo apenas no dia 1º de abril, para o clássico contra o Liverpool, em casa, às 8h30min (de Brasília), válido pelo Campeonato Inglês. Já o Burnley recebe o Sunderland um dia antes, às 16 horas (de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Diferentemente do que se estava esperando, Pep Guardiola não deu descanso a De Bruyne e Haaland para o duelo. De igual forma, o Burnley surpreendeu com troca rápida de passes e incomodou o City. Tanto é que foi somente aos 31 minutos que o gol aconteceu, na primeira grande jogada ofensiva de perigo.

Ortega lançou a bola para o ataque, Haaland fez a parede para Julian Álvarez, que voltou para o norueguês. Ele, com velocidade, tocou com força na saída do goleiro e estufou as redes.

Apenas três minutos depois, em jogada pela esquerda, De Bruyne passou para Phil Foden, que cruzou rasteiro e encontrou novamente Haaland. O jogador tocou por cima, deslocando o goleiro, e ampliou.

A única chance do Burnley aconteceu pouco antes do apito final do primeiro tempo, quando Ortega realizou grande defesa em chute de Maatsen.

No intervalo, não houve mudanças no City. Com menos de dez minutos, sempre no campo do adversário, Mahrez parou em Peacock em lance de frente para o gol. Pouco depois, Haaland recebeu pela direita, carregou e driblou os adversários, para chutar e também parar no goleiro.

Aos 14, porém, sem chances para Peacock. Mahrez recebeu de De Bruyne, tabelou com Haaland e passou para Phil Foden na esquerda, que chutou forte na trave. Na sobra, porém, novamente Haaland apareceu e deixou seu terceiro gol no jogo.

Pouco depois, foi a vez de Mahrez tocar para De Bruyne, que invadiu a área e tocou para Rúben Dias, que ia chegando e apenas empurrou para o fundo das redes. Com o resultado garantido, Guardiola substituiu os dois goleadores e outros jogadores.

Antes dos 30 minutos, porém, as redes balançaram novamente, desta vez em jogada de De Bruyne, que deu belo passe na direita, em chute que parou no goleiro. Palmer, recém-chegado ao campo, pegou o rebote e fez.

Instantes depois, o meia belga lançou bola para Julian Álvarez, que correu, ganhou na habilidade e chutou forte para estufar as redes pela sexta vez na tarde.

Tags