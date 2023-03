Champions: City x Bayern e Real Madrid x Chelsea nas quartas; veja duelos

Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões estão definidos. Foi realizado, nesta sexta-feira, 17, o sorteio que definiu todo o chaveamento até o fim da competição, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

O Real Madrid, maior campeão com 14 títulos, vai enfrentar o Chelsea pela terceira temporada consecutiva. Já pelo lado do Manchester City, o clube encontrará o Bayern de Munique pela primeira vez em mata-mata.

O Benfica, por sua vez, vai encarar a Inter de Milão. Por fim, Milan e Napoli farão o clássico italiano do chaveamento.

Vale lembrar que não havia qualquer tipo de restrição no sorteio em relação a times do mesmo país. O único imbróglio era entre Milan e Inter de Milão. Se as duas equipes fossem sorteadas ambas em casa ou fora, a ordem da Inter seria invertida como previsto no regulamento.

