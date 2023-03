Presidente do Athletico-PR dificulta negociação do Barcelona por Vitor Roque, diz jornal

De acordo com o Mundo Deportivo, o Barcelona tem um problema na negociação para adquirir o atacante Vitor Roque, do Athletico-PR: Mario Celso Petraglia. Um dos desafios do time espanhol será chegar a um acordo com o dirigente, que é conhecido por dificultar a saída de jogadores do Furacão.

Alguns exemplos citados pelo periódico são as vendas de outras duas promessas: Kleberson por 6,5 milhões de libras (R$ 41 milhões de reais na cotação atual), em 2003, e Fernandinho por 7,8 milhões de euros (R$ 42 milhões de reais atualmente), em 2005. Além disso, o clube ainda mantém uma porcentagem do atleta tendo em vista uma negociação no futuro.

Até o momento, os valores pedidos pelo dirigente nas tratativas por Vitor Roque giram em torno de 35 a 45 milhões de euros (de R$ 192 a R$ 248 milhões de reais) . Além disso, recentemente, a concorrência pelo jovem atacante aumentou, com o interesse de Arsenal, Chelsea e Manchester United.

Os trunfos do clube da Catalunha são a relação de Deco com Felipão, que atualmente ocupa um cargo diretivo no Athletico-PR, o passado de André Cury, representante do jogador, com a equipe espanhola, e o desejo do próprio de defender as cores do Barça.

Uma das principais promessas do futebol brasileiro, Vitor Roque foi revelado no Cruzeiro e, na temporada passada, ajudou o Athletico-PR na campanha do vice-campeonato da Libertadores. Além disso, o centroavante atraiu os olhares do futebol europeu após a participação no título da Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20, onde terminou como artilheiro do torneio, com seis gols em oito partidas.

