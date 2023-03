"Se ele alcança a marca aos 22 anos, sua vida será chata", diz Guardiola após substituir Haaland

Nesta terça-feira, 14, após o massacre do Manchester City sobre o RB Leipzig, que garantiu a equipe inglesa nas quartas de final da Liga dos Campeões, Pep Guardiola exaltou o desempenho histórico de Erling Haaland, que marcou cinco dos sete gols do City na partida. O treinador também explicou a substituição do jogador.

O camisa 9 do City ainda se tornou o terceiro jogador a marcar cinco vezes em uma única partida da competição europeia, igualando-se a Messi e Luiz Adriano. Haaland, entretanto, foi sacado da partida aos 18 minutos da segunda etapa e não teve a oportunidade de marcar o seu sexto tento, para se isolar como o maior artilheiro da história da Champions em um único jogo. Guardiola explicou o motivo da substituição do jogador de 22 anos.

"Eu o substituí porque normalmente quando o jogo está resolvido, eu quero utilizar o máximo de jogadores possível", afirmou Guardiola que, em tom humorado, também disse ter tirado o astro norueguês para 'poupá-lo' de uma "vida chata".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Se ele alcança essa marca aos 22 anos, sua vida será chata! Agora ele tem uma meta de fazer isso no futuro, por isso fiz a substituição.", brincou.

Com os tentos marcados nesta terça-feira, Haaland chegou ao seu quinto hat-trick pelo City e já soma 39 gols em 36 aparições nesta temporada. Além disso, o norueguês de apenas 22 anos quebrou o recorde de jogador mais jovem - e com menos jogos - a anotar 30 gols na Champions.

"Ele é um presente para todos nós. Ele é um grande competidor e marcou cinco gols, o que não é fácil", afirmou o espanhol, em coletiva de imprensa.

O treinador de 52 anos também comentou o desempenho, para além dos gols, de Haaland, que vinha em má fase e chegou a ter sua compatibilidade com o esquema de jogo da equipe inglesa questionada.

"Hoje ele marcou cinco gols e acho que deu de 30 a 35 toques na bola. É isso que estamos buscando. Acredito que quando se está mais envolvido no jogo ofensiva e defensivamente, você se torna mais esperto e preciso para quando surgir a oportunidade de marcar um gol. Você está no jogo.", explicou.

Agora, o Manchester City volta seus esforços para a Copa da Inglaterra. No sábado, às 14h45 (de Brasília), os comandados de Guardiola enfrentam o Burnley, em partida válida pelas quartas de final da competição, que ocorre no Etihad Stadium.