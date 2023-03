Pai de Messi é visto na Arábia Saudita; atacante é especulado no Al-Hilal

De acordo com o jornal espanhol Marca, o Al-Hilal estaria preparando uma oferta para Messi de 220 milhões de euros anuais para contar com o argentino ao fim do contrato com o PSG

Lionel Messi tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho deste ano e o futuro do craque já está sendo especulado em diferentes ligas pelo mundo. Na última terça-feira, 14, o pai e agente do argentino, Jorge Messi, foi visto em Riade, capital da Arábia Saudita.

O jornalista Ahmed Alajlan publicou nas redes sociais duas fotos em que Jorge Messi é flagrado em solo saudita. Ao lado do agente estão Abdullah Hammad, chefe da Mahd Sports Academy, e Abdulaziz Al-Faisal, príncipe da Arábia Saudita.

@AfHammad14 #_ .. pic.twitter.com/iDK3tIFWZD

De acordo com o jornal espanhol Marca, o Al-Hilal estaria preparando uma oferta para Messi de 220 milhões de euros anuais para contar com o argentino ao fim do contrato com o PSG. O valor seria semelhante ao que Cristiano Ronaldo recebe no Al-Nassr, rival do Al-Hilal no futebol saudita.

Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram uma disputa pelo posto de melhor do mundo nas últimas décadas, principalmente no futebol espanhol, quando atuavam por Barcelona e Real Madrid. O português deixou a Espanha em 2018 e se transferiu à Arábia Saudita em 2023. Messi, que está no PSG desde 2021, poderia seguir o mesmo caminho.

