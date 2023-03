Vinícius Jr. e Militão marcam, e Real Madrid vence Espanyol de virada

Neste sábado, o Real Madrid recebeu e venceu de virada o Espanyol por 3 a 1 pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Joselu abriu o placar para os visitantes e os brasileiros Vinícius Jr. e Éder Militão viraram o jogo para os merengues. Marco Asensio, nos acréscimos do segundo tempo, fechou a conta.

Neste jogo, o Real Madrid não contou com o atacante Benzema, que está lesionado. Para suprir sua ausência, o brasileiro Rodrygo jogou mais centralizado.

Com o triunfo, o Real Madrid chega a 56 pontos, segue isolado na vice-liderança de La liga e fica a seis pontos do líder Barcelona, que ainda não jogou na rodada. Já o Espanyol segue com 27 pontos e estaciona na 13ª colocação, podendo cair na tabela ainda nesta rodada. O clube está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, que começa no Almería, o 18º.

O próximo jogo do Real Madrid é nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), contra o Liverpool pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. Já o Espanyol volta a campo para receber o Celta de Vigo no sábado, às 14h30, pelo Campeonato Espanhol.

O jogo

O Real Madrid teve dificuldades para chegar próximo à área do rival no começo do jogo e viu o adversário levar muito perigo nos contra-ataques. Aos oito minutos, Joselu abriu o marcador para o Espanyol justamente em um belo contragolpe armado pelo time. Jogando atrás do placar, os merengues ainda sofreram no primeiro tempo, mas controlaram a posse e, eventualmente, chegaram ao empate. Aos 22, Vinícius Jr. deixou tudo igual após uma bela jogada individual do atacante brasileiro.

Depois do primeiro gol, o Real Madrid melhorou e passou a dominar o confronto. Aos 39 da etapa inicial, Éder Militão virou o jogo de cabeça após belo cruzamento do francês Tchouaméni.

O segundo tempo foi mais tranquilo para o Real, que dominou as ações em campo e poderia ter marcado o terceiro gol mais cedo. Uma das melhores chances foi de Rodrygo, que carimbou o travessão adversário em cobrança de falta. Já nos acréscimos, Marco Asensio liquidou a fatura e, enfim, marcou o terceiro dos merengues.

