Salah perde pênalti, e Liverpool é derrotado pelo Bournemouth no Campeonato Inglês

Com a vitória, o Bournemouth sai momentaneamente da zona de rebaixamento, alcança a 16ª posição e chega a 24 pontos no campeonato

Neste sábado, 11, o Liverpool visitou o Bournemouth e saiu derrotado por 1 a 0 pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O meio-campista Philip Billing marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, Mo Salah desperdiçou uma cobrança de pênalti para o Liverpool

Com a vitória, o Bournemouth sai momentaneamente da zona de rebaixamento, alcança a 16ª posição e chega a 24 pontos no campeonato. Já o Liverpool estaciona na quinta colocação, segue com 42 pontos e perde a chance de colar no G4 e se afastar do Newcastle, que vem em sexto, com 41.

O próximo compromisso do Liverpool será na quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), contra o Real Madrid, fora de casa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Já o Bournemouth segue focado na Premier League e visita o Aston Villa, no sábado, às 12 horas, em seu próximo duelo contra o rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O Liverpool começou o duelo melhor, mais dinâmico e com mais oportunidades criadas, forçando assim boas defesas do goleiro brasileiro Neto, do Bournemouth. Apesar do domínio dos Reds, quem abriu o placar foi o meio-campista Philip Billing para os mandantes, aos 28 minutos, após cruzamento preciso de Ouattara.

Precisando correr atrás do prejuízo, o Liverpool passou a pressionar o Bournemouth, que se defendia para proteger os três pontos valiosos na luta contra a degola. Aos 24 minutos da etapa final, os Reds tiveram sua melhor chance de empatar após pênalti marcado com revisão do VAR. No entanto, Mo Salah chutou para fora e desperdiçou a oportunidade de ouro.

Tags