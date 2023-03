Mbappé marca no fim, PSG vence Brest e se mantém firme na ponta do Francês

Em seu próximo compromisso, os comandados de Gaultier enfrentam o Rennes. A bola vai rolar no próximo domingo, às 13h05 (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes

Neste sábado, o Paris Saint-Germain venceu o Brest por 2 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. O atacante Mbappé marcou no fim e garantiu o triunfo do time. Agora, o clube ocupa a primeira liderança, com 66 pontos, 11 a mais que o segundo colocado, Olympique de Marselha – que ainda joga nesse domingo.

Em seu próximo compromisso, os comandados de Gaultier enfrentam o Rennes. A bola vai rolar no próximo domingo, às 13h05 (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes.

Do outro lado, o Brest perdeu a oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento. Nesse momento, a equipe ocupa a 15ª posição, com 23 pontos, um mais que o RC Strasbourg, primeiro clube dentro do Z3. Pela 28ª rodada do Campeonato Francês, o time encara o Troyes na mesma data, às 11h, no Stade de l’Aube .

O Jogo

Ainda que não tenha tido um bom desempenho na primeira etapa, o Paris Saint-Germain conseguiu abrir o placar com Soler. Contudo, no final do primeiro tempo, o Brest empatou com Honorat.

Já na segunda etapa, ambas as equipes tiveram a chance de passar à frente. No entanto, o duelo parecia se encaminhar para um empate. Até que no fim, Mbappé apareceu e marcou. Após lançamento de Messi, o atacante entrou livre e venceu o goleiro para garantir a vitória do PSG.

Auxerre x Rennes

Neste sábado, o Auxerre e Rennes empataram em 0 a 0. Com isso, os comandados de Bruno Génésio estão na quinta posição. Ao passo que o adversário pode entrar na zona de rebaixamento, e em seu próximo compromisso encara o RC Strasbourg , no próximo domingo, às 11h, no Stade de la Meinau.