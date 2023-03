Manchester City vence Crystal Palace com gol de Haaland e pressiona líder Arsenal

Com o resultado, o vice-líder City, que recebe o West Ham na próxima rodada, foi aos 61 pontos e colou no Arsenal

O Manchester City colocou pressão no líder Arsenal na tarde deste sábado. No Selhurst Park Stadium, o time treinado por Pep Guardiola contou com gol marcado por Erling Haaland em cobrança de pênalti para vencer o Crystal Palace por 1 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o vice-líder City, que recebe o West Ham na próxima rodada, foi aos 61 pontos e colou no Arsenal, que tem 63 e ainda encara o Fulham neste domingo, fora de casa. Já o Crystal Palace, que visita justamente o Arsenal em seu próximo compromisso, continua com 27 pontos, na 12ª colocação.

O jogo

A primeira etapa não foi muito movimentada e, mesmo com seu ataque poderoso, o City não conseguiu levar muito perigo ao gol do adversário. A única chance clara da equipe de Pep Guardiola foi uma finalização de Haaland, mas o atacante norueguês, dentro da área, acabou chutando para fora. Com o placar inalterado, os times foram para o intervalo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segundo tempo, o Crystal Palace permaneceu fechado. O Manchester City conseguiu manter a posse da bola, mas, novamente, não criou chances claras de gol. Aos 32 minutos, em um lance de desatenção, Olise chegou atrasado e cometeu pênalti ao derrubar Gundogan dentro da área. Haaland foi para a cobrança e converteu, dando a vitória à sua equipe.

Tags