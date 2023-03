Dortmund cede duas vezes e empata clássico com o Schalke pela Bundesliga

Com o resultado, o Dortmund perdeu a chance de empatar em pontos com o Bayern de Munique, que, mais cedo, venceu o Augsburg por 5 a 3

Em um dos maiores clássicos europeus, Schalke 04 e Borussia Dortmund se encontraram nesta tarde, na Veltins-Arena, e empataram em 2 a 2, em jogo eletrizante válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão.

O Dortmund, eliminado no meio da semana na Liga dos Campeões, ficou à frente do placar por duas vezes, mas os donos da casa buscaram o placar. Os gols foram marcados, em sequência, por Schlotterbeck, Bulter, Guerreiro e Karaman.

Com o resultado, o Dortmund perdeu a chance de empatar em pontos com o Bayern de Munique, que, mais cedo, venceu o Augsburg por 5 a 3. Os comandados de Edin Terzić estão na segunda colocação, com 50 pontos.

Já o Schalke, em situação difícil na Bundesliga, permaneceu na 17ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas 20 pontos.

O próximo jogo do Borussia Dortmund será no sábado, às 14h30 (de Brasília), diante do Colônia, em casa, enquanto o Schalke visita o Augsburg no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 11h30 (de Brasília).

O jogo

Logo aos cinco minutos, Julian Ryerson finalizou com perigo do meio da área, mas nada de as redes balançarem. Depois, foram as vezes de Gittens, travado, e Haller, ambos sem sucesso.

A resposta veio apenas aos 18 minutos, quando Michael Frey arriscou um chute. No entanto, foi Raphael Guerreiro quem obrigou uma grande defesa de Fahrmann. O goleiro apareceu novamente em investida de Wolf, mas não pôde parar Schlotterbeck.

Aos 37 minutos, o zagueiro artilheiro recebeu de Guerreiro, limpou e chutou forte para garantir o 1 a 0 no placar. Já são quatro gols e quatro assistências na Bundesliga para o defensor.

No retorno do intervalo, apesar de uma investida dos visitantes, o Schalke conseguiu empatar com Bulter em contra-ataque.

A festa durou pouco, porém, pois, dez minutos depois, Emre Can serviu Guerreiro, que deixou o Dortmund novamente à frente do marcador.

A partida, então, ficou um pouco mais truncada, com faltas, e o Schalke tentou buscar um novo empate, com chutes de Gittens e Brunner.

Até que, partindo para os 35 minutos da etapa complementar, Bulter cruzou para a área e Karaman, de cabeça, desviou para dentro do gol, empatando o clássico na Veltins-Arena.

Veja outros resultados deste sábado:

Bayern de Munique 5 x 3 Augsburg



Eintracht Frankfurt 1 x 1 Stuttgart



Hertha Berlin 1 x 1 Mainz



RB Leipzig 3 x 0 Borussia Mönchengladbach