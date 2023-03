LaLiga denuncia novos insultos racistas contra Vinícius Júnior, do Real Madrid

A LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, denunciou nos tribunais de Sevilha novos insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, no jogo do último fim de semana, contra o Betis.

"A LaLiga enviou uma denúncia aos Juizados de Instrução de Sevilha a fim de identificar o responsável e que assim possam ser tomadas as medidas legais pertinentes", informou nesta quinta-feira, 9, a organização.

Esta é a sétima vez que o Campeonato Espanhol denuncia na justiça insultos racistas contra Vinícius.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No empate em 0 a 0 entre Real Madrid e Betis, no estádio Benito Villamarín, as imagens de televisão mostraram um torcedor ofendendo o brasileiro enquanto ele esperava receber a bola para fazer uma cobrança de escanteio.

Sobre o assunto Presidente da LaLiga rebate Vinicius Junior sobre caso de racismo: "Informe-se melhor"

Vini Jr denuncia racismo e considera que LaLiga "segue sem fazer nada"

Vinícius Júnior é alvo de racismo em jogo entre Real Madrid e Valladolid; veja vídeo

Em 28 de fevereiro, a Comissão contra a Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte da Espanha multou em 4 mil euros (pouco mais de R$ 20 mil, na cotação atual) e proibiu de entrar em estádios durante um ano um torcedor do Mallorca que também tinha insultado Vinícius.

Ele foi "identificado como o autor dos insultos racistas contra o jogador do Real Madrid Vinícius Júnior no jogo entre Mallorca e Real Madrid", do dia 5 de fevereiro, informou então a Comissão.

A LaLiga também denunciou estes acontecimentos em um tribunal de Mallorca.

O Valladolid suspendeu dez de seus sócios pelos insultos contra Vini no jogo do dia 20 de dezembro e em Madri a polícia continua investigando sobre o boneco representando o enforcamento do jogador que apareceu pendurado em uma ponte da cidade no dia 27 de janeiro, poucas horas antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid pela Copa do Rei.

Tags