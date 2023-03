Milan empata com Tottenham e volta às quartas da Champions após mais de dez anos

Depois de 11 temporadas sem passar das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Milan carimbou sua vaga nas quartas do torneio ao empatar com o Tottenham nesta quarta-feira. Os italianos visitaram os ingleses no Tottenham Stadium e saíram com um empate sem gols, que garantiu sua classificação no placar agregado, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0.

Embalado com uma sequência de seis jogos sem perder, o Milan agora aguarda a conclusão das oitavas de final para conhecer o seu adversário na próxima fase. O próximo compromisso da equipe será pelo Campeonato Italiano, contra a Salernitana, na segunda-feira.

Os ingleses, por outro lado, igualaram a campanha feita em sua última participação na Champions, na temporada de 2019/2020, quando caíram nas oitavas ao serem derrotados pelo RB Leipzig. O Tottenham volta a campo no sábado para enfrentar o Nottingham Forest, em casa, pela 27ª rodada da Premier League. Na competição, a equipe ocupa o quarto lugar, com 45 pontos.

