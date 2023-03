Técnico do PSG lamenta desfalque de Neymar por lesão: "É uma grande perda"

O técnico do Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, concedeu entrevista nesta terça-feira – um dia antes do duelo contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões – e lamentou o desfalque do brasileiro Neymar por contusão. O jogo de volta das oitavas de final está marcada para esta quarta-feira, às 17h (de Brasília), na Allianz Arena.

O treinador apresentou estatísticas do craque e defendeu a presença do jogador em campo. Ele também descartou a ideia de que a baixa do jogador possa beneficiar a equipe, pauta que foi debatida na França nesta última segunda-feira.

"Eu vi o debate sobre Neymar. É uma pena que ele tenha sofrido essa lesão, em primeiro lugar. É uma grande perda para o time. Ele fez gols e deu muitas assistências durante a temporada. Eu li que estaríamos melhor sem ele, mas absolutamente não", comentou Galtier.

"Desde que cheguei aqui, ele sempre foi muito profissional. Ele teve um período complicado depois da Copa. O time poderia estar melhor balanceado? Sim, se formos analisar o perfil dos meio-campistas. Mas eles fez 18 gols e 16 assistências. Ter o Neymar no grupo nos ajuda a atacar e marcar gols", avaliou.

Na segunda-feira, o clube francês anunciou que Neymar terá que passar por cirurgia no tornozelo. Com isso, o atacante ficará afastado de três a quatro meses, perdendo o restante da temporada. A operação será realizada no hospital Aspetar, em Doha, no Catar.

O camisa 10 lesionou o tornozelo na partida contra o Lille, pela 24ª rodada da Ligue 1, na qual a equipe parisiense saiu vencedora pelo placar de 4 a 3, inclusive com um gol do brasileiro. Na atual temporada, Neymar marcou 18 gols e distribuiu 16 assistências em 29 partidas pelo PSG.

