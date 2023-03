Chelsea vence Dortmund em Londres e avança às quartas da Champions League

O Chelsea reverteu a vantagem do Borussia Dortmund e garantiu sua classificação às quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira. Os ingleses derrotaram os alemães em Londres, por 2 a 0, após perderem pelo placar mínimo na ida, e ficaram com a vaga. Os gols foram marcados por Sterling e Havertz.

A equipe londrina pressionou na etapa inicial, mas só conseguiu estrear o marcador nos minutos finais. Havertz completou o mercador de pênalti, já no segundo tempo. O time ainda teve dois tentos anulados por impedimento, um em cada tempo.

Os Blues, agora, se juntam ao Benfica como os dois primeiros clubes classificados à próxima fase da competição. Os Encarnados despacharam o Club Brugge pouco antes, por 7 a 1 no agregado. Ambos aguardam pelos demais confrontos das oitavas de final para conhecerem seus adversários na etapa seguinte.

Os duelos serão definidos através de sorteio, que está previsto para acontecer no dia 17 de março. A partir daí, será desenhado o chaveamento do torneio até a decisão. A final da Champions League será disputada em 10 de junto, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.

Enquanto isso, o Chelsea volta suas atenções ao Campeonato Inglês, onde enfrenta o Leicester City neste sábado, às 12h (de Brasília). Já o Dortmund tem pela frente um clássico contra o Schalke 04, pelo Campeonato Alemão. O jogo será na mesma data, às 14h30.

O jogo



Pressionado pela desvantagem no placar agregado, o Chelsea abriu os trabalhos com menos de um minuto no relógios, nos pés de Sterling. O atacante recebeu lançamento e teve campo aberto para puxar contra-ataque, mas demorou a decidir o que fazer e acabou desperdiçando a chance.

O Dortmund respondeu aos 16, com um belo chute de Reus em cobrança de falta. O alemão bateu com perfeição e encobriu a barreira, mas Kepa saltou para espalmar. Aos 27, foi a vez de Havertz quase marcar para o time inglês. O jogador aproveitou corte da zaga e chutou firme, mas viu a bola bater na trave, percorrer a linha e não entrar no gol.

Havertz chegou a balançar as redes aos 37 minutos. Após chute de Sterling defendido por Meyer, o atacante emendou uma bomba em direção ao gol, mas o tento foi anulado por impedimento no início do lance. Na jogada seguinte, aos 39, Koulibaly completou cruzamento de cabeça, em escanteio, mas Meyer salvou. No rebote, João Félix perdeu.

Os donos da casa seguiram pressionando e chegaram com perigo mais uma vez aos 41, em finalização de Chiwell que passou pelo lado. O abafa deu resultado aos 43, quando o mesmo Chilwell cruzou para Sterling, na área. O jogador furou, mas conseguiu ficar com a bola e estufou a rede: 1 a 0 a favor do Chelsea.

Logo no primeiro minutos após a volta do intervalo, Chilwell cruzou na linha de fundo e a bola bateu na mão de Wolf, dentro da área. Depois de um longo tempo de análise, o árbitro foi ao VAR e detectou a penalidade. Na cobrança, Havertz deslocou o goleiro, mas acertou a trave.

Novamente com o auxílio do VAR, a arbitragem flagrou invasão no pênalti e ordenou que a cobrança fosse repetida. Desta vez, Havertz não perdoou e anotou o segundo do Chelsea.

O Dortmund quase descontou aos 12, com Bellingham. O meio-campista ficou com sobra na pequena área, mas chutou rente à trave. Pouco depois, aos 18, Wolf invadiu a área e chutou forte, cruzado, mas Kepa defendeu.

Os Blues voltaram a ter um tento invalidado aos 30 minutos. Sterling foi lançado em profundidade e rolou para Gallagher, que só teve o trabalho de tocar ao gol vazio. Entretanto, mais uma vez, o atacante estava à frente do último defensor.