Benfica goleia Club Brugge e garante classificação na Champions

No Estádio da Luz, o Benfica goleou o Club Brugge por 5 a 1 e passou para as quartas de final da Champions League. Rafa Silva, Gonçalo Ramos (duas vezes), João Mário e David Neres foram os responsáveis pelo triunfo desta terça-feira, enquanto Meijer diminuiu o placar.

Os portugueses já haviam vencido o primeiro jogo das oitavas na Bélgica por 2 a 0. Os comandados de Roger Schmidt, que passaram em primeiro no grupo H, de PSG e Juventus, se firmaram como umas das grandes sensações do torneio.

O adversário do Benfica na próxima fase será definido em sorteio na outra sexta-feira (17), após a conclusão de todos os confrontos da volta. Os Encarnados agora defendem a liderança do Campeonato Português contra o Maritímo, no próximo domingo (12).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Club Brugge encerra sua participação nessa Champions após um bom começo e uma classificação surpreendente. Os belgas passaram na segunda posição do grupo B, deixando Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid para trás.

O jogo



O Benfica ficou no campo de ataque desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto de jogo, João Mário recebeu a bola de Bah e fez um belo gol de letra, mas o lance foi anulado pelo VAR por um impedimento no começo da jogada.

Apesar da pressão, foi somente aos 38 que o time da casa conseguiu fazer o primeiro do jogo. Gonçalo Ramos arrancou pelo lado esquerdo e cruzou para Rafa Silva. Na área, o português limpou a marcação e tocou no canto direito de Mingolet.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Benfica aumentou sua vantagem. Gonçalo Ramos recebeu passe de João Mário na área, limpou dois defensores e acertou um chute forte, ampliando o placar e encaminhando a classificação para os portugueses.

No segundo tempo, os mandantes continuaram no campo de ataque, mesmo com o duelo praticamente definido. Aos 12 minutos, Grimaldo recebeu a bola na área e tocou para Gonçalo Ramos, que finalizou de esquerda e marcou seu segundo no jogo.

Aos 25, Sylla deu uma entrada por trás no brasileiro Gilberto e o árbitro marcou pênalti para o Benfica. Na cobrança, João Mário colocou a bola no canto oposto de Mingolet e fez o quarto da partida.

Com a goleada, o treinador Roger Schmidt colocou o brasileiro David Neres em campo aos 29 minutos. O atacante só precisou de três minutos para receber a bola de João Neves e finalizar cruzado, deixando sua marca no jogo e ampliando ainda mais o placar para os portugueses.

Já aos 43, o Club Brugge enfim foi ao ataque e fez um gol de honra. Meijer recebeu de Buchanan e acertou um belo arremate no ângulo, sem chances para o goleiro Vlachodimos.