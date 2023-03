Suárez relembra pedido a Neymar: "Se quiser ganhar tudo, fique no Barcelona"

O trio MSN, formado por Messi, Suárez e Neymar no Barcelona, ficou marcado na história como um dos melhores ataques do mundo. Em 2017, Neymar deixou o futebol espanhol rumo ao Paris Saint-Germain e pôs fim à parceria histórica. Luis Suárez revelou em entrevista à revista Placar que aconselhou o brasileiro a não deixar o Barcelona.

"Eu não gostava muito de falar sobre isso, mas chega um momento que era já uma bola grande, então fomos falar com Neymar e dissemos: 'Ney, se quer ganhar tudo fique aqui conosco'", declarou Suárez em conversa junto a Messi na época de Barcelona.

Luís Suárez chegou ao Camp Nou em agosto de 2014, após a disputa da Copa do Mundo. Desde então, se juntou a Neymar e Suárez no trio ataque do Barcelona que marcou 364 gols em três temporadas e conquistou uma Champions League, duas La Liga, três Copas do Rei, uma Supertaça da Espanha, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes.

A saída de Neymar em julho de 2017 rumo ao PSG por 222 milhões de euros marcou o fim do MSN. O brasileiro chegou a realizar a pré-temporada com o elenco do Barcelona, mas acabou acertando sua venda ao clube francês em transferência recorde.

"Sim (pedimos para ele ficar). Primeiro, doeu muito para nós como amigos e companheiros de Neymar porque na pré-temporada, nos Estados Unidos, quando sentamos para conversar sobre isso ele nos dizia 'não' (vou sair)", acrescentou Suárez.

O atacante uruguaio ainda revelou que Messi e ele aconselharam Neymar a se juntar a outro clube ao invés do Paris Saint-Germain, em 2017, e falou sobre a chance do brasileiro vencer a Bola de Ouro se tivesse seguido no Barcelona.

"Dizíamos: ‘Neymar, na Inglaterra é melhor. No City o seu futebol vai ser melhor. Mas na França?’. Depois entendemos que o futebol francês havia crescido muito, mas no momento dizíamos que o melhor era que ficasse conosco".

"É comprometedor, mas eu assumo a responsabilidade. Se Neymar tivesse ficado no Barcelona teria ganhando uma Bola de Ouro, com certeza", completou Suárez.

