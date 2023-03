Arsenal vira no último lance e mantém vantagem na liderança do Inglês

Equipe de Londres vence Bournemouth por 3 a 2 dentro de casa e segue cinco pontos à frente do Manchester City na classificação da Premier League

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu o Bournemouth por 3 a 2 no Emirates Stadium. Billing e Senesi abriram o placar, enquanto Partey, White e Nelson foram buscar o triunfo para os mandantes neste sábado, 4.

Enquanto os visitantes abriram o placar na primeira etapa e levavam perigo nos contra-ataques, o Arsenal passou a maior parte da partida no campo de ataque. A virada aconteceu já no apagar nas luzes, quando Nelson, que mudou o jogo após entrar no segundo tempo, mandou uma bomba de fora da área e decidiu o duelo.

Com a vitória, o Arsenal manteve sua vantagem sobre o City na liderança da Premier League. Os comandados de Mikel Arteta estão na ponta da tabela, com 63 pontos em 26 partidas. O próximo jogo da equipe de Londres é contra o Sporting, na quinta-feira, 9, pelas oitavas de final da Liga Europa.

Já o Bournemouth continuou na parte de baixo da tabela com o resultado. A derrota não tirou o time da 19ª posição, com 21 pontos. Na luta contra o rebaixamento, o clube recebe o Liverpool em casa no sábado que vem, 11.

O jogo

O Bournemouth conseguiu abrir o placar no primeiro lance da partida. Ouattara partiu pra cima da defesa e cruzou rasteiro. Gabriel Magalhães furou a bola e Billing completou para o fundo da rede.

O Arsenal fez pressão para empatar, mas os visitantes quase ampliaram a vantagem em um contra-ataque aos 20 minutos. Billing recebeu a bola de Solanke e conduziu pela esquerda. Na área, tocou para Ouattara, mas o atacante não conseguiu marcar por que o goleiro Ramsdale saiu bem do gol.

Já na etapa complementar, o Bournemouth chegou chegar ao segundo gol. Rothwell cobrou escanteio e Senesi completou com um cabeceio forte, sem chances para Ramsdale.

Cinco minutos mais tarde, o Arsenal enfim conseguiu reagir. Também após cobrança de escanteio, Smith-Rowie tocou de cabeça na área e Partey completou de chapa para diminuir a vantagem dos visitantes do placar.

Na pressão pelo empate, o time da casa viu a torcida no Emirates Stadium explodir aos 25 minutos. Nelson cruzou a bola pela esquerda e White completou de primeira. Neto fez a defesa, mas o árbitro afirmou que a bola já havia passado da linha, indicando 2 a 2 no placar.

Já nos acréscimos, no último lance do jogo, a bola sobrou na entrada da área para Nelson. O camisa 24 chutou forte de perna esquerda e garantiu a vitória do Arsenal.

