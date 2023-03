Neymar será desfalque contra Bayern de Munique pela Champions, diz técnico do PSG

Atacante brasileiro sofreu lesão no tornozelo direito e ficará fora do duelo de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. "Grande perda", lamenta Christophe Galtier

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 3, o técnico Christophe Galtier confirmou que Neymar será desfalque do Paris Saint-Germain para o duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, na próxima quinta-feira, 9.

"Neymar não estará disponível nos próximos dois jogos. Ele é um dos artilheiros e assistentes do Campeonato Francês, é uma grande perda", declarou o treinador do PSG.

Em partida da Ligue 1 realizada há duas semanas atrás, Neymar sofreu uma torção no tornozelo da perna direita e teve que ser substituído do duelo contra o Lille, em que o PSG venceu por 4 a 3, com gol do brasileiro no primeiro tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após exames, foi diagnosticada uma lesão no ligamento do tornozelo direito de Neymar. O atacante foi desfalque na última partida contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, e perderá os dois próximos jogos, contra Nantes e Bayern de Munique.

O Paris Saint-Germain foi derrotado em casa no duelo de ida das oitavas de final da Champions League. O Bayern venceu por 1 a 0 e terá a vantagem no jogo de volta, na Allianz Arena. Sem Neymar, o técnico Galtier deve escalar a equipe parisiense com três zagueiros e a dupla Messi e Mbappé no ataque.

Tags