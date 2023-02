Torcida do Besiktas lança milhares de pelúcias para crianças vítimas de terremoto

A partida também foi paralisada com 4 minutos e 17 segundos em homenagem às vítimas do tremor, registrado às 4h17 da madrugada do dia 6 de fevereiro

Em meio ao terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, a torcida do Besiktas protagonizou um episódio de solidariedade. No jogo diante do Antalyaspor, pelo Campeonato Turco, neste domingo, 26, torcedores jogaram milhares de ursos de pelúcia para dentro do campo em doação às crianças sobreviventes.

A partida também foi paralisada com 4 minutos e 17 segundos em homenagem às vítimas do tremor, registrado às 4h17 da madrugada do dia 6 de fevereiro. O terremoto atingiu a região mais próxima da fronteira com a Síria e vitimou mais de 50 mil pessoas. Durante a paralisação do jogo, o público fez uma salva de palmas em respeito às vítimas. Equipes de resgate que estavam no estádio também foram saudadas.

O clube informou que a ação foi uma forma de presentear as crianças da região após a tragédia. "Nossos torcedores organizaram um evento significativo chamado 'Este brinquedo é meu amigo' durante a partida para dar moral às crianças afetadas pelo terremoto. Os torcedores jogaram lenços, boinas e pelúcias para presentear as crianças da região do terremoto", comunicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o aquecimento, os jogadores estamparam nas camisas os nomes das cidades afetadas. A partida contra o Antalyaspor foi a primeira da equipe desde o terremoto e terminou empatada sem gols. O ministro dos esportes da Turquia, Mehmet Kasapoglu, havia determinado a suspensão imediata de todas as competições esportivas do país.



Sobre o assunto Ex-jogador de Chelsea e Porto é encontrado morto após terremoto na Turquia

Campeonato Turco é suspenso após terremoto que deixou mais de 2 mil mortos

Tags