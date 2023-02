Campeão mundial, Lionel Scaloni renova com a Argentina até 2026

Treinador de 44 anos, que conquistou Copa América e Copa do Mundo pela Albiceleste, acertou novo contrato para seguir no comando da seleção

O torcedor argentino ganhou mais um motivo para estar feliz nesta segunda-feira, 27. Além de contar com Emiliano Martínez (como melhor goleiro), Lionel Messi (como melhor jogador) e Lionel Scaloni (como melhor técnico) nas disputas do prêmio The Best, da Fifa, que acontece nesta tarde, a atual campeã do mundo anunciou a renovação com o treinador de 44 anos até 2026.

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) informou a extensão do vínculo com o comandante por meio de uma publicação em suas redes sociais. "Confirmado: teremos Lionel Scaloni por um tempo. Seguimos!", escreveu.

Dessa forma, Scaloni tem contrato para permanecer à frente da Albiceleste por todo o próximo ciclo, até a Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, México e Estados Unidos.

No comando da seleção principal da Argentina desde agosto de 2018, o treinador dirigiu a equipe em um total de 57 partidas, com 40 vitórias, 12 empates e apenas cinco derrotas. Aliás, os argentinos chegaram a uma invencibilidade de 36 jogos, interrompida na estreia do Mundial do Catar - aliás, é o único revés do time nos últimos 43 compromissos.

Além disso, Scaloni encerrou um jejum de 28 anos ao conquistar a Copa América, em 2021, e de 36, ao ser tricampeão da Copa do Mundo, em dezembro de 2022. Ele ainda venceu a Finalíssima sobre a Itália, também no ano passado. Ao todo, a Argentina marcou 124 gols e sofreu 42 desde que o comandante assumiu a equipe principal.

Por fim, a "Scaloneta", como é conhecida a Argentina dirigida por Lionel Scaloni, volta a campo nos dias 23 e 28 de março, em amistosos contra Panamá e Suriname, respectivamente. Serão as primeiras aparições da seleção como atual campeão do mundo.

