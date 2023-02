Campeão do Mundo em 2010, Sergio Ramos anuncia aposentadoria da seleção espanhola

O zagueiro Sergio Ramos anunciou, nesta quinta-feira, sua aposentadoria da seleção espanhola. De acordo com o jogador de 36 anos, o anúncio se deu em função de um telefonema do técnico Luis De La Fuente, no qual o treinador avisou que não conta mais com o defensor.

"Chegou a hora de dizer adeus à seleção espanhola, à La Roja. Essa manhã, recebi uma ligação do atual técnico que informou que eu não faço e não farei parte de seus planos, independentemente de como eu atuar ou do que fizer na minha carreira", começou o jogador do PSG.