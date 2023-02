Inter vence Porto com gol de Lukaku e abre vantagem nas oitavas da Champions

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, a Inter venceu o Porto por 1 a 0, nesta quarta-feira. No San Siro, em Milão, Romelu Lukaku saiu do banco para marcar o gol da vitória que coloca os italianos em vantagem para o duelo da volta.

Primeiro tempo

Em um começo de jogo disputado e travado, a primeira chance clara de gol surgiu aos 17 minutos. Após cobrança ensaiada de escanteio da Inter, Calhanoglu arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Diogo Costa a fazer grande defesa.

Jogando fora de casa, o Porto também ameaçou. Otávio passou para Taremi na área, que rolou de calcanhar para o meia Grujic chegar batendo. Onana defendeu o chute à queima-roupa e, no rebote, o luso-brasileiro Galeno cabeceou para fora.

Nos acréscimos da primeira etapa, Dimarco cobrou falta pelo lado direito e o zagueiro Bastoni cabeceou na primeira trave. O goleiro do Porto foi ágil para fazer outra grande defesa e mandou para a linha de fundo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a partida ficou aberta com chances para os dois times. A Inter chegou perto de abrir o placar com Barella. O meia italiano recebeu lançamento, invadiu a área e tentou chutar de primeira, mas a bola passou raspando do lado de fora da trave.

Na sequência, Taremi saiu cara a cara com o goleiro e chutou no canto, mas Onana se esticou para defender. O Porto chegou novamente ao ataque para a finalização de Zaidu, bloqueada pelo zagueiro Skriniar. No rebote, Zaidu chutou novamente e Onana defendeu. Taremi ainda teve nova oportunidade com o gol aberto e obrigou o goleiro da Inter fazer um milagre.

Na reta final, Otávio recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A Inter ensaiou uma pressão pelo gol com um jogador a mais e abriu o placar aos 40 minutos da segunda etapa. Barella cruzou para Lukaku cabecear na trave e o belga aproveitou o rebote para mandar no fundo da rede.

