Ederson sai errado e Manchester City cede empate ao Leipzig pelas oitavas da Champions

Nesta quarta-feira, Manchester City e RB Leipzig empataram por 1 a 1 nesta quarta feira em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na Red Bull Arena. Mahrez abriu o placar para os visitantes, enquanto Gvardiol aproveitou a saída errada de Ederson e deixou tudo igual.

As equipes voltam a se enfrentar o dia 14 de março, em jogo de volta, que acontece no Etihad Stadium, em Manchester, às 17 horas (de Brasília). Antes, porém, os times têm compromissos pelos respectivos nacionais. Neste sábado, o Leipzig recebe o Frankfurt, às 14h30, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. Nos mesmos dia e horário, o City encara o Bournemouth, fora de casa, pela 25ª rodada do Inglês.

O jogo

O City teve a primeira chance aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, Rúben Dias cabeceou e Blaswich fez a defesa segura. Depois, Grealish sofreu falta próximo da área, mas na cobrança, Mahrez carimbou a barreira.

Após um início de primeiro tempo sem muita intensidade, o City conseguiu chegar com perigo e abriu o placar aos 26. Grealish recuperou a posse de bola após erro de Schlager e tocou para Mahrez, que invadiu a área e chutou para colocar o City em vantagem.

Na sequência, Rodri quase ampliou, mas o cabeceio passou rente à trave de Blaswich. Antes de terminar a etapa inicial, o Leipzig teve a primeira finalização no jogo. Timo Werner chutou da entrada da área e Ederson segurou.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Mahrez teve a chance de fazer o segundo. Gundogan foi até o fundo, tocou para trás e encontrou o camisa 26, que finalizou, mas acertou a zaga. O Leipzig, aos poucos, melhorou no jogo e levou perigo ao gol do City. Henrichs recebeu de André Silva, livre na área, e mandou perto do gol do City, mas pelo lado de fora.

Minutos depois, André Silva fez boa jogada pela esquerda e mesmo com opção para cruzar, o português finalizou e viu Ederson fazer boa defesa. Depois de tanto insistir, o Leipzig chegou ao empate, aos 24. Halstenberg cobrou escanteio na área e Gvardiol subiu e deixou tudo igual. No lance, Ederson tentou antecipar, mas acabou saindo errado, deixando o gol livre.

O goleiro do Leipzig fez boa defesa após chute de Gundogan para garantir a igualdade no placar. Na reta final, o City teve mais uma chegada, mas sem muito perigo.

