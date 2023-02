Real Madrid derrota Osasuna pelo Espanhol; Vini Jr. tem dois gols anulados

Valverde e Asensio garantem triunfo merengue por 2 a 0 pela La Liga. Equipe de Carlo Ancelotti agora volta as atenções para encarar o Liverpool pela Champions

O Real Madrid teve dificuldades frente ao Osasuna neste sábado, 18, mas desencantou no segundo tempo e conseguiu vencer por 2 a 0. Pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, Federico Valverde e Marco Asensio marcaram e os merengues derrotaram os donos da casa no Estádio Reyno de Navarra.

A vitória aproximou os visitantes do líder Barcelona na competição. Na segunda colocação, o Real Madrid passou a somar 51 pontos, cinco a menos que seus rivais. Até o final da rodada, porém, a distância pode voltar a ser a mesma de antes.

Os merengues voltam a campo na próxima terça-feira, 21, para a partida de ida das oitavas da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, em Anfield.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Osasuna segue na décima colocação, com 30 pontos. O próximo desafio da equipe será no próximo domingo, dia 26, para enfrentar o Sevilla fora de casa.

O jogo

O primeiro tempo não foi muito movimentado. Aos 9 minutos, Vinicius Junior foi lançado pela esquerda e ganhou na velocidade do defensor. O brasileiro chegou na cara do gol sem muito ângulo para finalizar. Mesmo assim, tentou tocar na saída do goleiro, que conseguiu desviar e impedir o gol.

Aos 28 foi a vez do Osasuna assustar. Após um cruzamento rasteiro na segunda trave, Jon Moncayola chegou para finalizar e obrigou Courtois a fazer uma boa defesa. O jogo, porém, já estava parado por um impedimento no lance.

De volta do intervalo, Vinicius Junior tentou outra vez. Rodrygo carregou até a intermediária e cavou para o camisa 20 nas costas da defesa. Vini Jr. saiu na cara do gol e, em um movimento de genialidade, deu um chapéu no goleiro e tocou para o gol vazio. Seria um golaço, mas o brasileiro estava impedido e o tento foi anulado.

O gol do jogo saiu aos 33 minutos. Vinicius Junior recebeu na esquerda e levou até a linha de fundo. O brasileiro observou a chegada de Valverde e tocou com estilo para o meio da área. O uruguaio aproveitou a oportunidade para finalizar no canto direito, 1 a 0.

Vinicius Junior chegou a marcar novamente. Depois de um contra-ataque, aos 46, Álvaro disparou sozinho no campo de defesa e tocou para o brasileiro, balançou as redes ao tirar do goleiro. Porém, foi identificado um impedimento no início da jogada.

O Real Madrid ainda teve tempo de marcar mais um. Aos 47, Asensio recebeu dentro da área e tocou cruzado entre as pernas do goleiro para fechar a contagem.

Tags