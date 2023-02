Manchester City cede empate no fim e perde liderança do Campeonato Inglês

Equipe azul fica no 1 a 1 com Nottingham Forest, dos brasileiros Danilo e Gustavo Scarpa, e cai para a segunda posição da Premier League

Poucos depois do Arsenal vencer o Aston Villa de forma heroica, foi a vez do Manchester City ir a campo para enfrentar o Nottingham Forest, time dos ex-palmeirenses Danilo e Scarpa, pelo Campeonato Inglês. Em campo, a equipe de Pep Guardiola cedeu o empate no fim, em 1 a 1, e viu os rivais retomarem o topo da competição.

Agora, o City voltou para o segundo lugar, posição que ocupava antes de bater o próprio Arsenal na última quarta-feira, 15. A vantagem do adversário, que ocupa a liderança com 54 pontos, é de dois pontos. Cabe ressaltar ainda que os Gunners possuem um jogo a menos.

O time de Manchester esteve à frente no placar desde os 40 minutos do primeiro tempo e parecia caminhar para mais uma vitória tranquila, mas viu o resultado escapar na reta final da última etapa, quando Chris Wood fez o gol de empate. Bernardo Silva foi quem marcou para o City.

O brasileiro Danilo foi titular do Forest, mas teve atuação discreta e foi substituído na etapa final. Já Scarpa, no banco de reservas, sequer foi acionado. O astro Haaland também foi titular do lado do City, mas não conseguiu balançar as redes desta vez.

Antes da bola rolar, foi feita uma homenagem ao ganês Christian Atsu, encontrado morto em escombros de um prédio após o forte terremoto na Turquia e na Síria, no início do mês. A cena se repetiu em outros jogos da Premier League.

O Manchester City volta suas atenções à Liga dos Campeões após a frustração. A equipe visita o RB Leipzig nesta quarta-feira, 22, às 17 horas (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. Já pelo Campeonato Inglês, o compromisso seguinte é contra o Bournemouth, em confronto marcado para o próximo sábado, 25.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de um time só, já que o Ciy mantinha a posse de bola durante quase todo o período e o Forest só marcava. O time, porém, só foi chegar com perigo pela primeira vez aos 24 minutos, em finalização de De Bruyne que passou do lado do gol de Keylor Navas.

Aos 32, Rodri tentou de cabeça após cruzamento de De Bruyne, mas mandou para fora. Pouco depois, Bernardo Silva arriscou de fora e viu a bola passar perto do gol.

Dois minutos depois, aos 40, o português teve sucesso na finalização. Ele recebeu de Grealish, longe do gol, mas emendou uma pancada de primeira para colocar a bola no fundo das redes e estrear o marcador.

O City voltou com tudo do intervalo, acumulando três boas oportunidades logo nos dez primeiros minutos, duas defendidas pelo goleiro Navas e outra salva pelo zagueiro Felipe. Aos 21, Haaland perdeu um gol de forma inacreditável ao desperdiçar duas chances claríssimas na pequena área.

A equipe ainda quase ampliou com Gundogan, aos 27, em cobrança de falta que explodiu no travessão. Com 37 minutos, foi a vez de De Bruyne receber passe de Grealish e bater de fora da área, mas uma vez para fora.

No fim, o time acabou sendo punido com o empate sofrido aos 40 minutos. O Forest chegou trocando passes desde o campo defensivo, Brennan Johnson fez boa jogada individual e encontrou Chris Wood na pequena área, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

