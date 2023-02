Liverpool marca cedo, controla jogo e vence Newcastle por 2 a 0 pelo Inglês

Em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool visitou o Newcastle neste sábado, 18, no St. James Park, e venceu por 2 a 0. Darwin Núñez e Gakpo marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Liverpool pulou para a oitava posição na Premier League, com 35 pontos. Agora, os comandados de Jurgen Klopp se preparam para duelo no meio de semana pela Champions League. Os ingleses receberão o Real Madrid na próxima terça-feira, 21, no jogo de ida das oitavas de final.

Já o Newcastle se manteve na quarta colocação, com 41 pontos. Apesar de ainda estar na zona de classificação para a próxima Champions League, o time pode ser ultrapassado caso o Tottenham vença o West Ham no domingo, 19. O Newcastle volta a campo no próximo domingo, 26, contra o Manchester United pela final da Copa da Liga Inglesa.

O jogo

O Liverpool começou a partida tentando levar perigo nas bolas longas. Logo aos 10 minutos, Alexander-Arnold lançou para Darwin Núñez, que fuzilou a bola e abriu o placar para os visitantes.

Sete minutos mais tarde, Gakpo ampliou para 2 a 0 a vantagem do Liverpool. Em enfiada de bola de Salah, o holandês recebeu cara a cara com Pope e não desperdiçou a chance.

Se já não bastasse o resultado negativo, o Newcastle ainda teve o seu goleiro expulso aos 22. Pope saiu da área e segurou a bola, após contra-ataque puxado por Salah. Com isso, o arbitro não teve dúvidas e mostrou cartão vermelho para o jogador.

Já no segundo tempo, o Liverpool tentou controlar mais o jogo e administrar sua vantagem. Com isso, a melhor chance do Newcastle na etapa complementar foi quando Wilson ficou cara a cara com Alisson, aos 37 minutos. O goleiro brasileiro fechou bem o ângulo e impediu o gol dos mandantes.

