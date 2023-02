Ex-jogador de Chelsea e Porto é encontrado morto após terremoto na Turquia

Christian Atsu, que estava atuando pelo Hatayspor, foi mais uma vítima do terremoto que atingiu Turquia e Síria no início deste mês

O ex-atacante do Chelsea e também do Porto, Christian Atsu, foi encontrado morto em meio aos escombros do prédio em que morava, na Turquia, na manhã deste sábado, 18. O ex-jogador é mais uma vítima do terremoto de magnitude 7,8 que devastou parte do país e da Síria no início deste mês, dia 6 de fevereiro.

Atsu estava defendendo o Hatayspor, um clube local. A equipe chegou a divulgar que o ex-atleta havia sido resgatado com vida no dia 7 de fevereiro, um dia após a tragédia. Contudo, pouco depois, voltou a informar que ele seguia desaparecido.

O ganês, curiosamente, estava para deixar o time turco poucos dias antes do terremoto, conforme revelou o próprio presidente do Hatayspor. Ele, porém, foi reintegrado ao grupo e recebeu novas oportunidades, chegando inclusive a marcar o gol da vitória na partida contra Kasimpasa, nos acréscimos, um dia antes do ocorrido.

Atsu, que havia recém-completado 31 anos de idade, foi revelado pelo Porto e passou também Rio Ave, Chelsea, Newcastle, Málaga, Vitesse, Everton, Bournemouth e Al Raed, antes de desembarcar no futebol turco.

O Hatayspor, em comunicado oficial, lamentou o falecimento do ex-jogador e afirmou que o corpo será transportado para Gana, onde ocorrerá o funeral. A Federação do país, o qual Atsu defendeu na Copa do Mundo de 2014, também prestou homenagens, bem como o Chelsea e outros clubes ingleses.

Başımız sağ olsun.



Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

Entenda a tragédia

Na madrugada do dia 6 de fevereiro, um terremoto de magnitude 7,8 devastou a Turquia e a Síria e deixou mais de 40 mil mortos, entre eles Eyüp Türkaslan, goleiro do Malatyaspor, clube da segunda divisão do Campeonato Turco. Ele tinha 28 anos.

O ministro dos esportes da Turquia, Mehmet Kasapoglu, decretou a suspensão imediata de todas as competições esportivas do país.

Logo após o anúncio da paralisação do Campeonato Turco, os principais clubes do país começaram a se mobilizar para arrecadar doações e oferecer abrigo aos afetados pelo terremoto.

Everyone at Chelsea Football Club is devastated to learn of the tragic passing of our former player, Christian Atsu. Our thoughts go out to his family and friends. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 18, 2023

