Arsenal vira sobre Aston Villa nos acréscimos e retoma liderança do Inglês

Após ser derrotado pelo Manchester City e perder a liderança do Campeonato Inglês, o Arsenal voltou a campo na manhã deste sábado, 18, e conseguiu retomar a ponta da competição. Nos minutos finais, a equipe marcou dois gols e venceu o Aston Villa de virada, por 4 a 2.

O resultado recoloca o time no primeiro lugar, a dois pontos de distância do City. Cabe ressaltar que os Gunners ainda têm um jogo a menos.

Em campo, o Arsenal ficou atrás do placar duas vezes e teve que correr atrás do empate. Já nos acréscimos, o goleiro Emiliano Martínez acabou marcando contra após um belo chute de Jorginho, de fora da área, e Martinelli decretou o triunfo. O brasileiro Philippe Coutinho também balançou as redes a favor do Villa.

O triunfo ainda encerra uma sequência ruim de quatro compromissos sem vitória da equipe de Mikel Arteta. No período, o time londrino foi superado duas vezes pelo City (pela Copa da Inglaterra e na Premier League), perdeu para o Everton e ficou no empate com o Brentford.

O Arsenal, aliviado, volta a campo no próximo sábado, 2,6 para dar sequência à briga pelo título inglês. O adversário é o Leicester City, em encontro marcado para o meio-dia, no King Power Stadium.

O jogo

A partida começou em alta frequência e já teve seu primeiro gol aos quatro minutos. Cash desarmou Zinchenko e fez bom lançamento para Watkins, que ficou no mano a mano com Saliba, ajeitou para o pé esquerdo e soltou uma pancada, estufando as redes do goleiro Ramsdale.

O Arsenal, porém, não demorou a igualar o marcador. Pouco mais de dez minutos depois, Saka pegou sobre na entrada da área e bateu firme, no canto, para anotar o tento a favor da equipe.

Já aos 30, Coutinho apareceu para tirar o empate do placar. Após boa trama do Villa pelo lado esquerdo, Moreno cruzou rasteiro para o brasileiro, dentro da área, que chutou colocado no contrapé de Ramsdale. O primeiro tempo ainda terminou com confusão após falta dura de Coutinho em Saka.

Atrás do marcador, os Gunners tiveram boa chance para marcar com Saka, logo aos três minutos depois da volta do intervalo. O atacante arriscou de longe, mas acabou mandando a bola por cima das traves.

Aos 10, Nketiah recebeu cruzamento de White e, de cabeça, acertou o travessão. Em seguida, o Arsenal conseguiu chegar ao empate com Zinchenko, aos 15 minutos. Após cobrança curta de escanteio, Odegaard rolou para o ucraniano, que emendou finalização de primeira, no canto de Emiliano Martínez.

O time londrino ainda perdeu uma chance incrível de virar o jogo. Saka desarmou o marcador dentro da área e tocou para Odegaard, que chegava sozinho, de frente para o gol, mas mandou para fora, aos 31.

O Aston Villa, então, respondeu Bailey, aos 37 minutos no relógio, em arrancada pela direita que terminou com uma bomba do jogador. Ramsdale fez ótima defesa e ainda viu a bola explodir no travessão.

Nos acréscimos, aos 47, Jorginho recebeu passe próximo à entrada da área e finalizou de longo. A bola bateu no travessão e, na sequência, acabou encostando nas costas de Emiliano Martínez, que marcou contra.

Ainda deu tempo de Martinelli fazer o dele, aos 52 minutos. Martínez se lançou para a área do adversário em cobrança de escanteio, para tentar empatar a partida. A zaga do Arsenal, porém, cortou e deixou a bola nos pés de Fábio Vieira, que lançou para o brasileiro apenas completar para o gol vazio.

