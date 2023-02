Raphinha marca, e Barcelona empata com Manchester United pela Liga Europa

Time catalão fica no 2 a 2 com equipe inglesa no Camp Nou em duelo de ida pela segunda fase do torneio continental

Nesta quinta-feira, 16, Barcelona e Manchester United empataram por 2 a 2, em jogo de ida válido pela segunda fase da Liga Europa. No Camp Nou, os mandantes saíram na frente, sofreram a virada e depois buscaram o empate. Alonso e Raphinha fizeram para o Barça, enquanto Rashford e Koundé (contra) marcaram para o United.

Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, 23, às 17 horas (de Brasília), no Old Trafford, para definir vaga nas oitavas

O Barcelona retorna a campo neste domingo, 19, às 17 horas, quando enfrenta o Cádiz, no Camp Nou, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O Manchester United tem compromisso no mesmo dia com o Leicester, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, às 11 horas, no Old Trafford.

O jogo

Antes dos 10 minutos, uma chance para cada lado. Bruno Fernandes recebeu de Rashord foi travado na hora do chute. Depois, Lewandowsi recebeu na esquerda, finalizou e viu De Gea espalmar. A partida seguiu equilibrada, com disputa no meio de campo. O Barcelona ainda deve chance com Gavi, que mandou para fora.

Posteriormente, o United foi dono das melhores chances. Sancho bateu de primeira, mas a bola desviou na defesa e saiu próximo ao gol de Ter Stegen. Na sequência, Weghorst quase marcou e parou em Ter Stegen. Os Red Devils levaram perigo com Rashford, que invadiu a área, finalizou forte e parou no goleiro. Na reta final, o Barcelona teve boa chance após falha de Wan-Bissaka, mas De Gea defendeu a finalização de Jordi Alba.

Na volta para o segundo tempo, Raphinha protagonizou bom lance. Após assistência de Sergi Roberto, o brasileiro chutou bem e viu a bola ir perto do gol de Ter Stegen. Em seguida, Sancho perdeu uma chance clara, de dentro da área, após corte mal feito da defesa mandante. O Barcelona saiu em vantagem aos quatro minutos. Alonso aproveitou o cruzamento na área após cobrança de escanteio e fez de cabeça.

Sem deixar muito tempo para o Barça comemorar, o United empatou. Rashford recebeu bom passe de Fred, pela direita, invadiu a área e finalizou, dessa vez, sem chance para Ter Stegen. Na sequência, o time de Erik ten Hag virou o placar, aos 13. Aparecendo bem no ataque, Rashford fez boa jogada pela direita, cruzou na área e Koundé acabou mandando contra.

Aos 30 minutos, Após um erro na saída de bola do United, Koundé recuperou a posse, tocou para Raphinha, que chutou para balançar a rede. Por pouco, Lewandowski, dentro da área, não ficou com o gol. O brasileiro quase fez mais um, mas De Gea evitou. Nos minutos finais, o goleiro do United apareceu bem para segurar o empate.

