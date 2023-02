Manchester City bate Arsenal por 3 a 1 e assume liderança do Inglês

De Bruyne, Grealish e Haaland balançam as redes para garantir triunfo azul fora de casa. Time de Londres cai para a segunda posição da Premier League, mas tem um jogo a menos

O duelo mais esperado desta temporada na Inglaterra terminou em vitória do Manchester City contra o Arsenal, por 3 a 1, no Emirates Stadium. Os gols do City foram marcados por De Bruyne, Haaland e Grealish, enquanto Saka descontou para os mandantes.

O resultado dá a liderança provisória para o Manchester City, que chega aos 51 pontos. O Arsenal tem os mesmos 51 pontos, mas possui saldo de gols menor e agora ocupa a segunda posição na tabela. Entretanto, os Gunners ainda possuem um jogo a menos e podem recuperar o topo da competição.

Primeiro tempo

Os minutos iniciais do confronto foram de muitos duelos físicos e divididas, enquanto as equipes se estudavam. A primeira grande chance saiu no cabeceio de Eddie Nketiah, após cruzamento certeiro de Zinchenko. O atacante inglês subiu sozinho para finalizar de cabeça, mas errou o alvo e desperdiçou a oportunidade.

Aos 23 minutos de jogo, o lateral Tomyasu recuou mal a bola para Ramsdale e Kevin De Bruyne se antecipou ao goleiro. Com muita categoria, o belga arriscou de longe um chute de cobertura e abriu o placar do confronto.

Na reta final do primeiro tempo, Nketiah recebeu ne área e chutou na saída de Ederson, mas Aké conseguiu tirar na linha do gol. Entretanto, na hora do chute houve um choque entre goleiro e atacante, e o juiz assinalou o pênalti. Bukayo Saka cobrou e empatou a partida. Nos acréscimos, Rodri cabeceou na travessão e quase marcou para o City.

Segundo tempo

A partida retornou do intervalo e seguiu bem equilibrada. Aos 9 minutos da segunda etapa, Haaland foi derrubado na área por Gabriel Magalhães e o árbitro apitou o pênalti. Com auxílio do VAR, a penalidade foi anulada por impedimento.

O Manchester City passou a pressionar a saída de bola com mais intensidade e forçou erros do Arsenal. Aos 23 minutos, Haaland saiu na cara do gol e tentou driblar o goleiro Ramsdale, mas o atacante perdeu o domínio e desperdiçou a chance.

Na sequência, aos 26 minutos, o brasileiro Gabriel Magalhães errou passe no meio-campo e Haaland puxou contra-ataque. O norueguês passou para Gundogan na entrada da área que rolou para Grealish chegar chutando pela esquerda. O ponta inglês chutou rasteiro, a bola desviou na defesa e tirou as chances de defesa de Ramsdale. City na frente.

Aos 37 minutos, City tabelou pelo lado direito e Kevin de Bruyne recebeu na área. O belga tocou para Haaland mandar no canto do gol e decretar a vitória contra o Arsenal por 3 a 1.

