Técnico do PSG não confirma presença de Mbappé contra o Bayern pela Liga dos Campeões

Nesta segunda-feira, 13, o técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, concedeu entrevista coletiva, antes do duelo contra o Bayern pela Liga dos Campeões. De acordo com o comandante francês, a presença de Kylian Mbappé não é certeza para a partida desta terça-feira, 14.

"Faremos um balanço na manhã de terça-feira, quando nos encontrarmos novamente. As primeiras perguntas serão feitas a Kylian sobre seus sentimentos, sobre como ele pode se projetar nesta partida", iniciou o treinador.

"Obviamente ele terá uma conversa com minha equipe médica que fez um trabalho muito importante. Mas Kylian fez um grande trabalho para dar a si mesmo a melhor chance possível de estar disponível. Enquanto falo, não sei se Kylian estará no banco. Tenho que esperar até terça-feira de manhã e descobrir como ele se sente", acrescentou.

Um dos melhores jogadores do mundo atualmente, Mbappé retornou aos treinamentos do PSG no último domingo, 12. O jogador voltou a campo depois de uma lesão muscular sofrida no início de fevereiro. A respeito da recuperação do astro francês, Galtier se mostrou surpreso, mas destacou a capacidade do jogador de voltar mais rápido que os demais.

"Surpreso com seu retorno? Sim. Mas também conhecemos a capacidade de Kylian se recuperar mais rápido do que alguns. Ele fez todo o possível para se colocar à disposição para esta partida. Ele treinou apenas um dia antes da partida completa, seu retorno após a sessão foi bom. Veremos como ele se sente amanhã de manhã. Vou tomar a decisão mais sábia. A primeira pessoa que ouvirei será Kylian. Ele não estará no banco para fazer a imagem", concluiu.

Em busca de continuar com o sonho de conquistar a sua primeira Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain encara o Bayern nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, na França. Depois, as equipes voltam a se enfrentar no próximo dia oito, no mesmo horário, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.