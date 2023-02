Messi retorna aos treinos e pode reforçar PSG contra o Bayern de Munique

Nas vésperas do duelo contra o Bayern de Munique, o PSG recebeu boas notícias sobre Lionel Messi. Segundo o jornal L’Équipe, o atacante voltou a treinar nesta segunda-feira, 13, e deve estar disponível para a partida de terça.

Fora do último jogo do Paris Saint-Germain por uma fadiga muscular, o retorno do camisa 30 já era esperado pela comissão técnica da equipe. Agora, o craque argentino se junta a Kylian Mbappé, que também se recuperou de lesão e voltou a treinar no último domingo.

Outra boa notícia para o técnico Christophe Galtier foi a presença do meio-campista Marco Verratti, que também ficou de fora do jogo contra o Monaco no sábado. Os únicos ausentes das atividades desta segunda foram o defensor Nordi Mukiele e o meia Renato Sanches.

A equipe francesa recebe o Bayern de Munique em casa, nesta terça-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Champions League. O jogo de volta acontece só no dia 8 de março, com os alemães atuando na Allianz Arena.