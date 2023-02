Com Neymar e Messi em campo, jogos das oitavas da Champions começam nesta terça, 14

Uma das principais competições do mundo, a UEFA Champions League volta a ser disputada na tarde desta terça-feira, 14. Dois jogos agitam o primeiro dia de oitavas de final da competição, com ambos sendo iniciados às 17 horas (de Brasília).

Um dos confrontos é entre Paris Saint-Germain-FRA e Bayern de Munique-ALE. As duas equipes se enfrentam no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris. O outro duelo é entre Milan-ITA e Tottenham-ING, que terá como palco o Estádio San Siro, em Milão.

PSG x Bayern

Em meio a um momento conturbado do time na temporada, os torcedores do PSG ganharam uma grande notícia nesta segunda-feira, 13. Os craques Lionel Messi e Mbappe foram relacionados para o confronto diante do Bayern e, ao que tudo indica, devem ter condições para entrar em campo. A dupla era dúvida para o jogo devido lesões recentes.

Quem também estará em campo é o craque brasileiro Neymar. O camisa 10, inclusive, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 13, e comentou sobre o duelo diante da equipe alemã.

"Adoro jogar esses grandes jogos, contra grandes jogadores, grandes clubes. É nesses momentos que os grandes jogadores mais brilham. Não será um jogo fácil porque o Bayern de Munique tem jogadores de grande qualidade. Nosso maior objetivo é a Liga dos Campeões. Você tem que estar atento aos detalhes. A Liga dos Campeões é como a Copa do Mundo, quem erra menos chega mais longe.”

Por outro lado, o Bayern de Munique passa por dias mais tranquilos na temporada. Após uma sequência de empates na Alemanha, os Bávaros emplacaram três vitórias seguidas nos últimos jogos e afastaram um princípio de crise. O técnico Julian Nagelsmann não poderá contar com o goleiro Neuer e o atacante Mané, ambos lesionados.

Milan x Tottenham

Convivendo com altos e baixos na temporada, Milan e Tottenham entram em campo pela Champions League para afastar o mau momento. O time italiano é quem vive momento mais delicado na temporada. Nos oito jogos mais recentes, foram sete derrotas. O único resultado positivo aconteceu na última sexta-feira, 10, contra o Torino, que encerrou um jejum de mais de um mês sem vitórias.

O principal desfalque da equipe rossonera segue sendo o goleiro Mike Maignan, que está lesionado desde setembro de 2022. Além dele, os laterais-direitos Dest e Florenzi também estão no departamento médico.

O Tottenham chega ao confronto desta terça-feira, 14, com a necessidade de se recuperar da goleada sofrida para o Leicester, pela 23ª rodada da Premier League. Os Spurs foram derrotados por 4 a 1 fora de casa no último sábado, 11.

Para piorar a situação, o meio-campista uruguaio Rodrigo Bentancur rompeu os ligamentos cruzados anteriores do joelho esquerdo na derrota para o Leicester. Dessa forma, o atleta precisará passar por intervenção cirúrgica, e, por isso, será desfalque no restante da temporada.

